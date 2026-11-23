Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια σπάνια κοινή φωτογραφία με την κόρη του, Ντριμ, μοιράστηκε ο Ρομπ Καρντάσιαν, με αφορμή τη συμπλήρωση των 10ων γενεθλίων της, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τη γιορτή που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Ο 39χρονος επιχειρηματίας δημοσίευσε το Σάββατο (21/11), στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σειρά φωτογραφιών από το πάρτι γενεθλίων της μικρής, το οποίο είχε θέμα το λεοπάρ μοτίβο. Ο ίδιος έχει αποκτήσει την Ντριμ με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Μπλακ Τσάινα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η φωτογραφία πατέρα και κόρης, με τον Ρομπ να ποζάρει σκυμμένος δίπλα της, φορώντας μαύρη μπλούζα και καπέλο των L.A. Dodgers, ενώ η Ντριμ ακουμπά στον ώμο του, φορώντας λεοπάρ σύνολο.

Σε άλλες εικόνες, η μικρή εμφανίζεται μπροστά στην εντυπωσιακή τούρτα της, φορώντας μια λαμπερή τιάρα.

«Γενέθλια, χαρά, γιούπι! Σ’ αγαπώ, Ντριμ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ρομπ Καρντάσιαν, ενώ η Μπλακ Τσάινα σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση: «Η Ντριμ και ο μπαμπάς».

Η Ντριμ έγινε 10 ετών στις 10 Νοεμβρίου, με τους δύο γονείς της να της αφιερώνουν ξεχωριστές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρομπ μοιράστηκε φωτογραφίες από διάφορες περιόδους της ζωής της, μεταξύ των οποίων και ένα στιγμιότυπο όπου την κρατά στην αγκαλιά του όταν ήταν ακόμη μωρό, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια.

«Το να είμαι ο μπαμπάς σου είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου! Με κάνεις περήφανο κάθε μέρα. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Μπλακ Τσάινα, κατά κόσμον Άντζελα Γουάιτ, ευχήθηκε στην κόρη της χρόνια πολλά, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες από στιγμές της καθημερινότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσα σε αεροπλάνο, στο σινεμά και στο αυτοκίνητο.

Στο εορταστικό κλίμα συμμετείχε και η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι με πιτζάμες που διοργανώθηκε για τη μικρή, με λεοπάρ καπελάκια, μπαλόνια και έναν εντυπωσιακό πύργο από ντόνατς. Σε ορισμένες φωτογραφίες πόζαρε μαζί με την ανιψιά της και την οκτάχρονη κόρη της, Τρου.