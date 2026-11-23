Ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 ήταν τα τρία αντικείμενα που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την Παρασκευή (20/11), σύμφωνα με ανακοίνωση των πολωνικών εισαγγελικών αρχών την Κυριακή.
Τα προκαταρκτικά ευρήματα από την εξέταση των συντριμμιών έδειξαν ότι οι πύραυλοι, οι οποίοι στη συνέχεια συνετρίβησαν, κατασκευάστηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2026 σε εγκαταστάσεις στην Ντουμπνά, στην περιφέρεια της Μόσχας. Την έρευνα έχει αναλάβει η εισαγγελία του Λούμπλιν, κατόπιν ανάθεσης από την πολωνική κυβέρνηση.
BREAKING:
Russia struck Polish territory 3 times this morning.
Debris of cruise missiles and/or suicide drones have been found at 3 locations. The Polish authorities have announced that the strikes took place near Chmielek, Rudnik nad Sanem and Mołodycz.
Rudnik nad Sanem is located nearly 100 km from the border with Ukraine and only 40 seconds of additional flight for a cruise missile from the training ground where soldiers from 11 countries of the Coalition of the Willing for Ukraine is carrying out military exercises right now ahead of a potential deployment in Ukraine as a security guarantee following a potential peace deal between Russia and Ukraine.
The video below shows on of this morning’s Russian strikes against Poland.
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026
Οι νεότερες πληροφορίες διαφοροποιούνται από προηγούμενες ανακοινώσεις της Βαρσοβίας, στις οποίες υπήρχαν αναφορές ότι ένα από τα τρία αντικείμενα ενδέχεται να ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Οι παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας έχουν προκαλέσει επανειλημμένα εντάσεις με τη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση της πολεμικής σύγκρουσης.
Το Σάββατο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.
Το Συμβούλιο του Βόρειου Ατλαντικού συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.