Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 ήταν τα τρία αντικείμενα που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο την Παρασκευή (20/11), σύμφωνα με ανακοίνωση των πολωνικών εισαγγελικών αρχών την Κυριακή.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα από την εξέταση των συντριμμιών έδειξαν ότι οι πύραυλοι, οι οποίοι στη συνέχεια συνετρίβησαν, κατασκευάστηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2026 σε εγκαταστάσεις στην Ντουμπνά, στην περιφέρεια της Μόσχας. Την έρευνα έχει αναλάβει η εισαγγελία του Λούμπλιν, κατόπιν ανάθεσης από την πολωνική κυβέρνηση.

Οι νεότερες πληροφορίες διαφοροποιούνται από προηγούμενες ανακοινώσεις της Βαρσοβίας, στις οποίες υπήρχαν αναφορές ότι ένα από τα τρία αντικείμενα ενδέχεται να ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας έχουν προκαλέσει επανειλημμένα εντάσεις με τη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση της πολεμικής σύγκρουσης.

Το Σάββατο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.

Το Συμβούλιο του Βόρειου Ατλαντικού συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.