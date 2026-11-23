Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πλούσιο σε θέαμα και δυνατές συγκινήσεις ήταν το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Κυριακής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ διέλυσε με 4-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της Premier League, ενώ η Μπαρτσελόνα επέστρεψε από το 0-2 και επικράτησε με 3-2 της Βιγιαρεάλ.

Ξεχώρισαν επίσης η ασύλληπτη ισοπαλία 4-4 στο Αταλάντα–Ίντερ, η ανατροπή της Λε Μαν με 2-3 επί της Μαρσέιγ, η επιβλητική πεντάρα της Μίλαν επί της Φροζινόνε, καθώς και οι τεσσάρες Γιουβέντους και της Παρί, η οποία σκαρφάλωσε στη 2η θέση της Ligue 1, πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Premier League: Επιστροφή στις νίκες για τη Χαλ με πρωταγωνιστή Τζολάκη – Θρίαμβος της Λίβερπουλ επί της Γιουνάιτεντ

Έπειτα από οκτώ αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Χαλ επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον για την 11η αγωνιστική της Premier League, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε επτά αποκρούσεις, έξι εκ των οποίων μέσα από την περιοχή, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του και καταγράφοντας 1,18 xGoals Prevented.

Ο ΜακΜπέρνι, με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις (90+2’, 90+5’), διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 67’, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής.

Με το εμφατικό 4-0 επικράτησε η Λίβερπουλ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση για τους «Κόκκινους Διαβόλους» στο ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο τους.

Η αποβολή του Γιορό στο 8ο λεπτό έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στους γηπεδούχους, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ δύο λεπτά αργότερα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι. Στο 13’, ο Βιρτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, έπειτα από δημιουργία του Ενγκουμόα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ενγκουμόα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 66’, ενώ ο Μουνιόθ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 82’, αξιοποιώντας την πάσα του Βιρτς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 1-1

Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας 3-2

Τότεναμ – Ίπσουιτς 2-0

Τσέλσι – Λιντς 1-4

Άστον Βίλα – Σάντερλαντ 0-0

Νιουκάστλ – Άρσεναλ 2-2

Χαλ – Μπράιτον 2-0

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-0

23/11, 22:00 Μπρέντφορντ – Έβερτον

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

LaLiga: Ανατροπή πρωταθλήτριας και μόνη ξανά στην κορυφή η Μπαρτσελόνα

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Χετάφε με 3-0, παραμένοντας σε απόσταση από την κορυφή και στο κυνήγι των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ροχιμπλάνκος» έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίωρο, με τον Μπαένα να ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό με εξαιρετικό μακρινό σουτ. Στο 30′, ο Καρντόσο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του Σόρια σε εκτέλεση κόρνερ του Άλβαρες, ο οποίος είχε δημιουργήσει και το πρώτο γκολ.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκριμάλδο.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μόλις στο 7ο λεπτό, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση και να επικρατήσει με 3-2 της Βιγιαρεάλ.

Τα «κίτρινα υποβρύχια» προηγήθηκαν με τα γκολ των Μπουχάναν (5’) και Ολουγουασέγι (7’), όμως οι Καταλανοί αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μαρτίν μείωσε στο 57’, ο Φερμίν Λόπες ισοφάρισε στο 61’ και ένα αυτογκόλ του Ναβάρο στο 67’ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Ο Γιαμάλ είχε χάσει πέναλτι στο 23’, ενώ η Βιγιαρεάλ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Πάου Ναβάρο στις καθυστερήσεις.

Σπουδαία νίκη επίσης με 3-2 πανηγύρισε η Σανταντέρ απέναντι στη Σοσιεδάδ, η οποία έφυγε χωρίς βαθμό από την έδρα της αντιπάλου της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Γιασίρ Ζαμπίρι, που βρήκε δίχτυα δύο φορές στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (6’, 8’). Ο Ογιαρθάμπαλ μείωσε στο 45+1’, ενώ ο Γκονσάλο Γκέδες ισοφάρισε σε 2-2 στο 60’. Ωστόσο, το εύστοχο πέναλτι του Σέρχιο Κανάλες στο 68’ έκρινε την αναμέτρηση.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντε Μπούντιμιρ, η Οσασούνα επικράτησε με 1-0 της Μάλαγα και πανηγύρισε ένα πολύτιμο τρίποντο.

Ο Κροάτης επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 20’, φτάνοντας τα εννέα τέρματα σε 13 αγωνιστικές και έχοντας σημειώσει τα εννέα από τα συνολικά 13 γκολ της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Εσπανιόλ 0-1

Αλαβές – Λα Κορούνια 3-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια 0-1

Σεβίλλη – Μπέτις 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 2-1

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 3-2

Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-2

Οσασούνα – Μάλαγα 1-0

Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3

23/11, 22:00 Λεβάντε – Έλτσε

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Serie A: Οκτώ γκολ στο Μπέργκαμο, πεντάρα της Μίλαν πριν από τη μάχη με τον Ολυμπιακό

Ματσάρα με οκτώ γκολ και δραματικό φινάλε στο Μπέργκαμο, όπου Αταλάντα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 4-4. Οι «νερατζούρι» προηγήθηκαν με 2-0, 3-1 και 4-2, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εσπόζιτο, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμά τους.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά με τον Ελμάς στο 35′ και τον Ντε Κετελάρε στο 72′. Ο Σούτσιτς ανέβασε ξανά τη διαφορά στα δύο γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 75′, όμως ο Ντε Κετελάρε με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 80′ έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Το απίθανο comeback της Αταλάντα ολοκληρώθηκε στο 90+1′, όταν ο Κεσιέ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-4.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Μίλαν, η οποία επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Φροζινόνε, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Serie A, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45).

Οι «ροσονέρι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με αυτογκόλ του Καλβάνι. Ο Γκονζάλο Ράμος, έπειτα από ασίστ του Ραμπιό, έκανε το 2-0, με τον Μασίνι να μειώνει στο 25’ και να διαμορφώνει το 2-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, ο Γιασάρι στο 48’ έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, ενώ ο Σισέ στο 60’ και ο Κρίστιαν Πούλισικ στο 68’ διαμόρφωσαν το τελικό 5-1.

Μεγάλο διπλό πανηγύρισε η Τζένοα στην έδρα της Σασουόλο, με τον Μίλουτιν Όσμαγιτς να εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός βρήκε δίχτυα δύο φορές, στο 26’ και στο 38’, διαμορφώνοντας μέσα σε διάστημα 12 λεπτών το τελικό 0-2.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μπολόνια με την Ουντινέζε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς μετά το τελικό 1-1.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Ναντίρ Ζορτέα να σκοράρει στο 43’. Η απάντηση της Ουντινέζε ήρθε στο 67’, όταν ο Νικολό Ζανιόλο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Στις νίκες επέστρεψε η Γιουβέντους, η οποία επικράτησε με 4-0 της Βενέτσια στο Τορίνο.

Η «Μεγάλη Κυρία» ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε και τα τέσσερα τέρματά της μέσα σε διάστημα 18 λεπτών. Ο Βολτεμάντε άνοιξε το σκορ στο 53’, ενώ έξι λεπτά αργότερα δημιούργησε το δεύτερο γκολ, με τον Κούπμαϊνερς να βρίσκει δίχτυα με εξαιρετικό πλασέ.

Στο 65’ ο Καμπάλ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με κεφαλιά, ενώ ο Κόλο Μουανί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 71’, ευστοχώντας σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Τα πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Κόμο – Κάλιαρι 2-0

Λάτσιο – Λέτσε 3-0

Πάρμα – Ρόμα 1-5

Νάπολι – Τορίνο 1-0

Γιουβέντους – Βενέτσια 4-0

Μπολόνια – Ουντινέζε 1-1

Σασουόλο – Τζένοα 0-2

Μίλαν – Φροζινόνε 5-1

Αταλάντα – Ίντερ 4-4

23/11, 21:45 Μόντσα – Φιορεντίνα

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Bundesliga: Εμφατικές νίκες για Άουγκσμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης

Τέλος στο αρνητικό σερί των επτά αγώνων χωρίς νίκη έβαλε η Άουγκσμπουργκ, η οποία επικράτησε με 3-1 της Μάιντς, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μίχαελ Γκρέγκοριτς.

Ο Αυστριακός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 19’ και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 48’, ενώ ενδιάμεσα ο Τζούμα Μπα είχε σημειώσει το πρώτο του γκολ στην Bundesliga, στο 36’. Η Μάιντς μείωσε με τον Ράνσφορντ Κένιγκσντερφερ στο 51’, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Με καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο, η Βέρντερ Βρέμης συνέτριψε με 4-0 το Αμβούργο στο ντέρμπι της πόλης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Έπειτα από ένα άκαρπο πρώτο μέρος, ο αρχηγός Μάρκο Φριντλ άνοιξε το σκορ στο 55’. Ο Τζάστιν Νινμά ανέλαβε στη συνέχεια δράση, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά (66’, 70’) και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Νίκλας Φίλκρουγκ στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας μία επιβλητική εμφάνιση για τους γηπεδούχους.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία 1-1

Γκλάντμπαχ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν 4-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ 1-0

Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ 0-1

Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 1-5

Σάλκε – Στουτγκάρδη 0-0

Άουγκσπουργκ – Μάιντς 3-1

Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο 4-0

Η βαθμολογία:

Standings provided by Sofascore

Ligue 1: Ανατροπή της χρονιάς για τη Λε Μαν, τεσσάρα της Παρί επί της Ανζέ

Μεγάλη ανατροπή και οδυνηρή εντός έδρας ήττα γνώρισε η Μαρσέιγ, η οποία παρότι προηγήθηκε με 2-0, είδε τη Λε Μαν να επιστρέφει και να επικρατεί με 3-2, προκαλώντας έκπληξη στη Ligue 1.

Οι Μασσαλοί είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, βάζοντας τις βάσεις για την έκτη διαδοχική νίκη τους. Ωστόσο, η Λε Μαν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 70′ μείωσε με τον Μαφούτα. Ο ίδιος παίκτης έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 79′, καθώς ο τερματοφύλακας της Μαρσέιγ απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι.

Η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 84′ με τον Κολάς, ενώ το απόλυτο σοκ για τη Μαρσέιγ ολοκληρώθηκε στο 90+5′, όταν ο Ντεγκρίς διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Παρί, η οποία επικράτησε με 4-0 της Ανζέ και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πατρίκ Ζαμπί να ανοίγει το σκορ στο 47’. Ο Λούκα Κολεόσο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 55’, ενώ ο Μαξίμ Λοπέζ έκανε το 3-0 στο 65’. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ντιέγκο Κόπολα στο 72’.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λοριάν με τη Ρεν, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς μετά το τελικό 1-1.

Η Ρεν πήρε το προβάδισμα στο 27ο λεπτό με τον Μπουλαγιέ Ντιά, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Μοντασάρ Ταλμπί να ισοφαρίζει στο 45’.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Τρουά – Χάβρη 3-1

Νις – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Λανς – Τουλούζ 1-1

Λιλ – Λυών 0-1

Μονακό – Οσέρ 1-1

Στρασβούργο – Μπρεστ 0-1

Παρί FC – Ανζέ 4-0

Λοριάν – Ρεν 1-1

Μαρσέιγ – Λε Μαν 2-3

Η βαθμολογία: