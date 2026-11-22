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Νέα απειλή στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει νέες επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ χαρακτήρισε «ανούσιες» τις διπλωματικές συνομιλίες με την ιρανική πλευρά.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές ότι καθυστερούν σκόπιμα τη διαδικασία, την ώρα που συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις εχθροπραξίες μετά τις αμερικανικές εκλογές.

«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι πριν από τις εκλογές», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τους Ιρανούς αξιωματούχους «επαγγελματίες στις υπεκφυγές».

«Μιλούν συνέχεια, το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες», πρόσθεσε.

Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου διατυπώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η ευρύτερη αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ προέβλεψε ότι θα συνεχιστούν τα εκατέρωθεν αντίποινα μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσιεύματα των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης που υποδηλώνουν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, ο Τραμπ προκάλεσε το Ιράν να το πράξει, προειδοποιώντας ότι εάν κάτι τέτοιο συμβεί «θα καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας».

«Ελπίζω να το κάνουν, θα καταλήξουν όλοι στον πάτο της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ναυτικό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran: I hope Iranian tankers try to test the blockade. They will all be at the bottom of the sea, like Iran’s navy. https://t.co/OX7pHQrOtL — Clash Report (@clashreport) November 22, 2026

Την ίδια στιγμή, νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων καταγράφεται σε αρκετές πόλεις του Ιράν, εντείνοντας την εσωτερική πίεση προς την ιρανική ηγεσία.

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και την αναζωπύρωση των κινητοποιήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε άμεσο μήνυμα στους διαδηλωτές, προτρέποντάς τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Συνεχίστε να διαδηλώνετε», ήταν η χαρακτηριστική προτροπή του Τραμπ.