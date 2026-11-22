Η καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού το πρωί του Σαββάτου, όταν μία 50χρονη γυναίκα αγνόησε επιδεικτικά τα σήματα των αστυνομικών για να σταματήσει, οδήγησε σε μία θεαματική σύλληψη με τους ένστολους να κατορθώνουν να τη βγάλουν από το όχημά της που ήταν κλειδωμένο και να της περνούν χειροπέδες, ενώ εκείνη ήταν εμφανώς σε σύγχυση. Αφού συνελήφθη οδηγήθηκε αργότερα σε ψυχιατρική κλινική.

Όμως, όπως γίνεται γνωστό όλα ξεκίνησαν όχι στη Συγγρού αλλά στη Δάφνη και η καταδίωξη συνεχίστηκε για περίπου δύο χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, οι κάτοικοι και περαστικοί στη συμβολή των οδών Μιχαλοπούλου και Βύρωνος στη Δάφβη, ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία για μία γυναίκα η οποία είχε σταθμεύσει το όχημά της και ήταν σε σύγχυση.

Στο σημείο έφτασαν αρχικά δύο περιπολικά. Στο οπτικό υλικό φαίνονται τα δύο περιπολικά και λίγο μετά ένα αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στον δρόμο. Αμέσως τα δύο περιπολικά σπεύδουν στο κατόπιν του.

Πρόκειται για το ασημί αυτοκίνητο της 51χρονης, η οποία όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, μπήκε στο όχημά της, κλειδώθηκε και πάτησε γκάζι, μπαίνοντας ανάποδα σε μονόδρομο. Ακολούθησαν τα περιπολικά και ξεκίνησε η καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη Λεωφόρο Συγγρού με την επεισοδιακή σύλληψη της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία που επικαλείται το Mega, κατά την καταδίωξη, η γυναίκα προσπάθησε να παρασύρει αστυνομικό.

Η 51χρονη οδηγός κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

«Καθ’ όλα νόμιμη η αντίδραση των αστυνομικών»

Μιλώντας για το περιστατικό ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ, Αντώνης Βλάχος, υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου για να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα.

«Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν. […] Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η γυναίκα θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα και όπως είπε: «σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού