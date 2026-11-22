Το Πέραμα είναι έτοιμο να έλθει αντιμέτωπο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση τις επόμενες ημέρες, καθώς οι εργασίες που πραγματοποιούνται ώστε να λυθεί η βλάβη στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ στο Ικόνιο, έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους.

Μετά από τις συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, από τη Δημοτική Αρχή, φαίνεται πως βρέθηκε μια προσωρινή λύση ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που μετακινούνται από και προς το Πέραμα. Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Λαγουδάκος, υπάρχει συμφωνία με το Πολεμικό Ναυτικό ώστε να ανοίξουν οι δύο πύλες του Ναυστάθμου, στον Σχιστό και στο Πέραμα, για να διέρχονται τα οχήματα. Αυτό θα συμβεί τουλάχιστον τη Δευτέρα (23/11) και την Τρίτη (24/11), αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο.

Πώς θα γίνεται η μετακίνηση στον Ναύσταθμο

Από τις 05:00 έως τις 18:00, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Πέραμα και Σαλαμίνα θα μπορούν να εισέρχονται μέσω της πύλης Φ1 στον Σκαραμαγκά, ενώ όσοι αναχωρούν από το Πέραμα προς Αθήνα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι και Ελευσίνα θα εξέρχονται από την πύλη Φ3 και μέσω του Ναυστάθμου θα καταλήγουν ξανά στην πύλη Φ1.

Αντίστοιχα, όλοι όσοι φεύγουν από το Πέραμα θα μπορούν να χρησιμοποιούν το φυλάκιο Φ3, στο παλαιό κοιμητήριο, και να μεταβούν στο Φ1, στο Σχιστό.

Για τη διέλευση απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στα φυλάκια.

Παράλληλα, θα είναι αυξημένη η παρουσία της τροχαίας, ενώ θα γίνει περιορισμός της μετακίνησης των βαρέων οχημάτων.

Πέραμα: Μεγάλη κινητοποίηση για τη βλάβη στο δίκτυο

Από το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) το Πέραμα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρής θραύσης στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος μεταφέρει τα λύματα ολόκληρης της πόλης προς τον Ακροκέραμο Ψυττάλεια.

Ο κ. Λαγουδάκος εξήγησε ότι το μέγεθος της ζημιάς είναι τέτοιο, που απαιτεί εκσκαφή σε βάθος 5 μέτρων και διάμετρο 10 μέτρων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να περιορίζεται από πέντε διαζώματα σε μόλις μία λωρίδα, προκαλώντας κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ» τόσο για το Πέραμα όσο και για τη Σαλαμίνα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, για να επισκευαστεί ο αγωγός απαιτείται εκσκαφή κάτω από το οδόστρωμα σε βάθος πέντε μέτρων και άνοιγμα διαμέτρου δέκα μέτρων. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του συγκεκριμένου οδικού άξονα, από τον οποίο διέρχονται ετησίως δέκα εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα. Η ζημιά εκδηλώθηκε το Σάββατο, όταν λύματα άρχισαν να αναβλύζουν στον δρόμο, οδηγώντας αναγκαστικά στη διακοπή της κυκλοφορίας ενόψει των έργων.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», τόνισε ο κ. Λαγουδάκος, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο η επέμβαση κρίνεται επιτακτική.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο δρόμος θα ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα κατέβουν εργάτες στο σημείο. Πρώτα πρέπει να στεγνώσει η περιοχή και να απομακρυνθούν τα λύματα, ώστε να γίνουν οι τομές και οι συγκολλήσεις.

Όσο για τα αίτια της θραύσης, αν και δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ο δήμαρχος σημείωσε πως ο αγωγός καταπονείται καθημερινά από τεράστια φορτία -νταλίκες με κοντέινερ της COSCO, τριαξονικά φορτηγά για τον Ναύσταθμο και βαρέα οχήματα μεταφοράς σκαφών προς τα ναυπηγεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «κάποια στιγμή θα έσπαγε».

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία από την Περιφέρεια Αττικής (που έχει την ευθύνη του οδικού δικτύου), την ΕΥΔΑΠ, την Τροχαία και τον Δήμο Περάματος.