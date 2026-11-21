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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις αρμόδιες αρχές στο Πέραμα, εξαιτίας εκτεταμένης βλάβης που σημειώθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος, η έκταση της ζημιάς κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτεί πολύωρες εργασίες αποκατάστασης προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση λυμάτων και η περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση της πόλης.

Για τη διευκόλυνση των συνεργείων και την ασφάλεια των πολιτών, τίθενται σε ισχύ τα εξής μέτρα μέχρι νεωτέρας:

· Κλείνει η είσοδος προς το Πέραμα

· Μονοδρομείται η έξοδος από την πόλη

Ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή απευθύνουν έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους εντός και εκτός της περιοχής, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη διέλευση, ώστε να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία των τεχνικών κλιμακίων.

Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τη δημοτική αρχή μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.