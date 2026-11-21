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Η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για το θέμα της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου, που βρίσκεται στην κατοχή της ΠΑΣΠ, συνεχίζεται. Ο τομέας Νέας Γενιάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην αφήνει ασχολίαστη τη συγκεκριμένη απάντηση.

Με ανακοίνωσή του ο τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, αναφέρθηκε σε «μικροκομματικές αντιπαραθέσεις» και στάθηκε σε παλιότερη επιστολή του Γιώργου Παπανδρέου.

«Η υπόθεση της ιστορικής μνήμης των αγώνων της νεολαίας της χώρας μας δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης.

Συνιστούμε λοιπόν ψυχραιμία, τόσο στο γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ όσο και στην ΠΑΣΠ που έσπευσαν να απαντήσουν με πρωτοφανή τοξικότητα στην ανακοίνωση μας.

Ψυχραιμία αλλά και σοβαρότητα αντίστοιχη με αυτή που επέδειξε στο παρελθόν για το συγκεκριμένο θέμα τόσο ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, που δια επιστολής του τότε Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ραγκούση στον Πρόεδρο της Βουλής πρότεινε την παράδοση της σημαίας του Πολυτεχνείου είτε στο ΕΜΠ, είτε στον ΣΦΕΑ είτε στη Βουλή, όσο και σήμερα επιδεικνύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά.

O Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), δηλαδή εκείνοι που πλήρωσαν με εξορία, φυλακή, βασανιστήρια το τίμημα της αντίστασης στη χούντα είναι κατά τη γνώμη μας αυτοί που πρέπει να αναλάβουν τη φύλαξη της.

Η Σημαία πρέπει να μείνει για πάντα ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι».

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έφερε νέα απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για «διορισμένους στο ΙΧ κόμμα του Αλέξη Τσίπρα».

Συγκεκριμένα: «Η αυτονομία και η ανεξαρτησία είναι έννοιες που δύσκολα κατανοεί ο κ. Τσίπρας και οι διορισμένοι στο ΙΧ κόμμα του. Εκεί όλα έχουν μια κοινή συνισταμένη: τα στελέχη εγκρίνονται από τον αρχηγό, τα όργανα διορίζονται από τον αρχηγό και το πρόγραμμα και η γραμμή του κόμματος διαμορφώνονται από τον αρχηγό.

Ενός ανδρός αρχή και όλοι υπό την κηδεμονία Τσίπρα.

Το επαναλαμβάνουμε: Το φοιτητικό κίνημα είναι αυτόνομο και εκείνο προσδιορίζει τις αποφάσεις του. Κανείς άλλος. Η ψυχραιμία, τέλος, είναι πράγματι σπουδαία αρετή.

Την επέδειξαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, όταν ο κ. Τσίπρας προέβαινε σε συστηματική δολοφονία χαρακτήρα, όπως όταν με θράσος και αμετροέπεια χαρακτήριζε “δικτάτορα Πινοσέτ” τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της χώρας».