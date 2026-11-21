«Όταν ο πρωθυπουργός μιλάει για “μεγάλα ψάρια” και συλλαμβάνει με ύποπτη καθυστέρηση αυτούς που κάποιοι άλλοι κατήγγειλαν επί και πάρα πολλά χρόνια, αλλά όχι τα πραγματικά “μεγάλα ψάρια” των απευθείας αναθέσεων, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή, αλλά την καλύπτει!», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, σημειώνει: «Απόδειξη; Στα 26 δισ. ευρώ έχουν εκτιναχθεί οι φοροαπαλλαγές και προς τα “μεγάλα ψάρια”, ποσό που ισοδυναμεί με το 36% των φορολογικών εσόδων και μέρος των οποίων το καρπώνονται οι ολιγάρχες και όχι οι Έλληνες».

Δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου για τους εξοργιστικός ισχυρισμούς Μητσοτάκη αναφορικά με την δήθεν «πάταξη της φοροδιαφυγής» και τα «μεγάλα ψάρια» Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πάνω από 20.000 εκπαιδευτικοί «κλειδώνουν» σύνταξη το 2027 – Οι προϋποθέσεις εξόδου, οι ημερομηνίες των παραιτήσεων και τι ισχύει για τα πλασματικά έτη Όταν ο πρωθυπουργός μιλάει για «μεγάλα ψάρια» και συλλαμβάνει με ύποπτη καθυστέρηση αυτούς που κάποιοι άλλοι κατήγγειλαν επί και πάρα πολλά χρόνια, αλλά όχι τα πραγματικά «μεγάλα ψάρια» των απευθείας αναθέσεων, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή, αλλά την καλύπτει!

Απόδειξη;

Στα 26 δισ. ευρώ έχουν εκτιναχθεί οι φοροαπαλλαγές και προς τα «μεγάλα ψάρια», ποσό που ισοδυναμεί με το 36% των φορολογικών εσόδων και μέρος των οποίων το καρπώνονται οι ολιγάρχες και όχι οι Έλληνες. #βελοπουλος #ελλάδα #ελλας #ελληνικη_λυση #φοροι #φοροδιαφυγη #ολιγαρχες #φοροαπαλλαγες #κυβερνηση_μητσοτακη #μητσοτακης — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) November 21, 2026

«Κυβέρνηση τρικυμία εν κρανίω στα εθνικά θέματα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, τονίζοντας: «Από τα “ήρεμα νερά” πήγαμε στο “η ειρήνη δεν είναι δεδομένη” και από το “αγοράζουμε όπλα για την άμυνά μας” στο “δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ και αφήνουμε τους Γάλλους και Αιγύπτιους να αποτρέπουν την σοβινιστική Τουρκία”! Κυβέρνηση τρικυμία εν κρανίω».