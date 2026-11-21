Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η αδελφή της 61χρονης Μαρίνας που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον σύζυγό της στο Θησείο, στην περιοχή της Ακρόπολης, ζητεί, μέσω συνέντευξής της, τη μεγαλύτερη τιμωρία για τον δράστη.

Μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στο τι θα αποτελούσε δικαίωση για τον θάνατο της αδελφής . «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήταν. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας» είπε

Στη συνέχεια εξήγησε ότι κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τόσο τραγικό, ενώ απέρριψε τα περί ψυχιατρικών προβλημάτων της αδελφής.

«Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδελφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδελφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός», ανέφερε για τον 63χρονο κατηγορούμενο η αδελφή της Μαρίνας.

Την Κυριακή η κηδεία της γυναίκας

Αύριο, Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι, στον ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού στον Πύργο, θα τελεστεί η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ήταν ο ίδιος ο 63χρονος που επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση τα ξημερώματα της Πέμπτης και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί, μπαίνοντας στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε νηφάλιος στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε πολλαπλές μελανιές στο σώμα της και φορούσε μόνο το εσώρουχο της και μία μπλούζα, ενώ ο ίδιος, με μια κυνική συμπεριφορά, καθόταν ψύχραιμος στον καναπέ.

Λίγο αργότερα, ο 63χρονος συνελήφθη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, όπως έχουν δημοσιευθεί, ο 63χρονος έκλεισε το στόμα της συζύγου του με το ένα χέρι και να της έσφιξε τον λαιμό με το άλλο, ενώ παράλληλα τη χτυπούσε με τα πόδια του σε διάφορα σημεία του σώματος της.

Από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων η 61χρονη υπέστη κατάγματα στα πλευρά, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι σχεδόν ολόκληρο το μπροστινό μέρος του κορμού της έφερε μώλωπες.

Ο 63χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη που του αποδίδεται.