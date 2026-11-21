Περιστατικό απόπειρας βιασμού ταράζει την κοινωνία της Ξάνθης. Σύμφωνα με πληροφορίες το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Απόλλωνος, ένας άνδρας που εργαζόταν ως διανομέας φέρεται να επιχείρησε να βιάσει ανήλικη που κινείτο στον δρόμο και πήγαινε στο σπίτι της.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής στη Φωνή της Ξάνθης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη, επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει θωπεύοντας την σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό το περιστατικό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι φώναζαν από τα μπαλκόνια τους, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή με τη μηχανή του.

Η κινητοποίηση των ανδρών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ξάνθης ήταν άμεση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε στο κατάστημα όπου εργάζεται ως διανομέας και οδηγήθηκε στο στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.