Ο Χάρι Κέιν υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για τη ρήξη συνδέσμου που υπέστη στον αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα, όπως γνωστοποίησε σήμερα (21/11) η Μπάγερν Μονάχου, με τα γερμανικά ΜΜΕ να εκτιμούν ότι θα μείνει για τρεις μήνες στα… πιτς.

Ο Άγγλος στράικερ, ο οποίος τον Οκτώβριο κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα», αντικαταστάθηκε στο 20ό λεπτό της χθεσινοβραδυνής εντός έδρας αναμέτρησης των Βαυαρών με την Κολωνία για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga που έληξε ισόπαλη 1-1.

«Ο Χάρι Κέιν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο στον χθεσινό εντός έδρας αγώνα με την Κολωνία. Ο 33χρονος θα αρχίσει τώρα την αποκατάστασή του» αναφέρουν οι πρωταθλητές Γερμανίας σε ανακοίνωσή τους. Ο γερμανικός σύλλογος δεν διευκρίνιζει το διάστημα που αναμένεται να μείνει εκτός δράσης ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, ωστόσο τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αυτό θα είναι τρεις μήνες.

«Οι χαρές και οι λύπες της ζωής!» έγραψε ο Κέιν στο X και συμπλήρωσε: «Είμαι φυσικά πολύ απογοητευμένος από αυτόν τον τραυματισμό, αλλά, όπως πάντα, αποτελεί μια ευκαιρία να δείξω ανθεκτικότητα και βελτίωση ενόψει του 2027. Θα επιστρέψω ανανεωμένος και έτοιμος για το κρίσιμο φινάλε της σεζόν!».