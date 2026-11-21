Η Θεσσαλονίκη κινείται στον ρυθμό του μεγάλου μπασκετικού ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Με τις δύο ομάδες, πέρα από τις φιλοδοξίες που έχουν τη φετινή σεζόν, να βρίσκονται στις πρώτες δυο θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, το παιχνίδι έχει αποκτήσει ήδη αέρα… 80s και 90s.

Από τη μία ο πρώτος και αήττητος στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και από την άλλη ο φορμαρισμένος Άρης που προέρχεται από τις «100άρες» σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το απόγευμα του Σαββάτου (21/11, 17:30, GBL) «ασπρόμαυροι» και «κιτρινόμαυροι» θα τεθούν αντίπαλοι στο κλειστό της Πυλαίας, με όλα τα μάτια της μπασκετικής Ευρώπης στραμμένα πάνω τους.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ξεχωρίσαμε 5 παλαιότερες συναντήσεις τους, που η καθεμία για ξεχωριστό λόγο, έχει περάσει στην Ιστορία των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο «τελικός των ξυρισμένων κεφαλιών»

Σε μία αναδρομή των αναμετρήσεων ΠΑΟΚ και Άρη δεν γίνεται να μην αναφερθεί κάποιος στον τελικό της 18ης Απριλίου του 1984. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στην (κοινή τους, τότε) έδρα, το Αλεξάνδρειο, με έπαθλο το Κύπελλο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 74-70 και αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπελλούχος Ελλάδας, ωστόσο όλοι θυμούνται το συγκεκριμένο παιχνίδι ως τον «τελικό των ξυρισμένων κεφαλιών». Ο λόγος; Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ κούρεψαν με την… ψιλή τα μαλλιά τους και μάλιστα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι είχαν μακριά μαλλιά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Το προηγούμενο βράδυ οι παίκτες μαζί με τον προπονητή τους Φαίδωνα Ματθαίου παρακολούθησαν στον κινηματογράφο την πολεμική ταινία «Αποστολή στη Νικαράγουα» σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ηθικού της ομάδας. «Πάνω στη συζήτηση, ένας από εμάς, νομίζω ο Φασούλας, είπε… και γιατί δεν κουρευόμαστε κι εμείς; Κάπως έτσι πάρθηκε η απόφαση και όταν μπήκαμε στο γήπεδο δεν μας γνώρισε κανείς» είπε πριν από λίγα χρόνια ο Μάνθος Κατσούλης για το συγκεκριμένο περιστατικό σε αφιέρωμα της ΚΑΕ, με τον Νίκο Σταυρόπουλο, επίσης μέλος εκείνης της ομάδας να συμπληρώνει: «Είχαμε κουρευτεί εν είδη όρκου ότι θα πάμε για να κερδίσουμε κι αν χάσουμε να μην μπορούμε να βγούμε στην αγορά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα ήταν σε μια πόλη που ζούσε με το μπάσκετ… Θα ντρεπόμασταν να βγούμε έξω».

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν νίκησε, πήρε το Κύπελλο, όμως θα περίμενε τέσσερα χρόνια για να πανηγυρίσει κόντρα στον Άρη.

Το τέλος του μεγάλου σερί του Άρη

Μπορεί ένας αγώνας μόλις στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος να χαρακτηριστεί ιστορικός; Η απάντηση είναι. Και αυτό γιατί η νίκη του ΠΑΟΚ με 84-81 στο ντέρμπι της 5ης Νοεμβρίου 1988 έβαλε τέλος στο εξωπραγματικό σερί του Άρη που μετρούσε 80 διαδοχικές νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Νίκος Βεζυρτζής, μέσα στη μέθη της νίκης, φέρεται να δήλωσε πως: «Κηρύσσω την κυριαρχία του ΠΑΟΚ». Η απάντηση ήρθε από τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είπε: «Συνεχίζουμε κανονικά και θα αποδείξουμε ποιος είναι ο Άρης. Τα ρεκόρ κάποτε σπάνε, σου φέρνουν άγχος. Αυτό ποτέ δεν θα καταρριφθεί, αλλά δεν θέλαμε να σπάσει από τον ΠΑΟΚ». Τελικά από την ιστορία δικαιώθηκε ο «ξανθός», καθώς ένα μήνα αργότερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης τα… βρήκε με την διοίκηση του Άρη και επέστρεψε. Οι «κίτρινοι» κατέκτησαν τους επόμενους τρεις τίτλους Πρωταθλήματος Ελλάδας και… παρέδωσαν την σκυτάλη το 1992 στον ΠΑΟΚ.

Το τελευταίο πρωτάθλημα και οι… μπουνιές Γκάλη – Πρέλεβιτς

Στις 8 Μαΐου του 1991 ο ΠΑΟΚ, που λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε κατακτήσει το Κύπελλο Κυπελλούχων, υποδεχόταν τον Άρη, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος με στόχο να ισοφαρίσει τη σειρά και να τη στείλει στο τελευταίο ματς. Είναι η περίοδο που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει τα σκήπτρα από τον συμπολίτη του, που μετρά ήδη έξι σερί πρωταθλήματα. Το παιχνίδι κρίνεται στο φινάλε με βολή του Σέλες και άστοχο σουτ του Παπαχρόνη, με τον Άρη να επικρατεί 81-80 να κάνει το 4-2 και να παίρνει τον έβδομο διαδοχικό του τίτλο.

Στον χαμό που επικρατεί με τη λήξη του αγώνα Νίκος Γκάλης και Μπάνε Πρέλεβιτς πιάνονται στα χέρια και δημιουργείται χάος. Σύμφωνα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μετά το τέλος του αγώνα, ο Γκάλης έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον πάγκο. Η άλλη εκδοχή αναφέρει πως με τη λήξη του αγώνα, ο προσωπικός γυμναστής και κουμπάρος του Γκάλη, Γιώργος Ραμπότας, χτύπησε στην πλάτη τον Πρέλεβιτς, κι εκείνος γυρνώντας να δει ποιος το έκανε, είδε μπροστά του τον Γκάλη, παρεξήγησε και άρχισαν τις… μπουνιές! Η αστυνομία, κυνηγά οπαδούς που έχουν μπει στο παρκέ, τα δύο αστέρια παίζουν μπουνιές και ο Παναγιώτης Γιαννάκης προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο παίκτες να τιμωρηθούν για την επόμενη σεζόν. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα του Άρη, ενώ έναν χρόνο αργότερα ο ΠΑΟΚ θα ανέβαινε στην κορυφή…

Πρόσφατα ο Μπάνε Πρέλεβιτς αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο περιστατικό. «Αυτό που με ρωτάνε πιο πολύ στον δρόμο είναι τι έγινε με τον Νίκο Γκάλη. Απαντάω ότι ήταν η κακιά στιγμή, δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Με τον Νίκο Γκάλη ήμασταν αντίπαλοι χρόνια. Υπάρχει τρομερός σεβασμός (…) Δεν έπεσε καν ξύλο μεταξύ μας σε εκείνον τον αγώνα, πιο πολύ φάγαμε εμείς ξύλο από τον κόσμο. Ήταν μία παρεξήγηση, ήρθαν και μας μάζεψαν» είχε πει σε εκπομπή της ΕΡΤ.

«Έλα αγόρι μου…»

Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι της Πυλαίας, πίσω τον Νοέμβριο του 2005 ελάχιστοι θα το θυμόντουσαν, αν δεν είχε συμβεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά… μπασκετικού τσαμπουκά, στα ελληνικά γήπεδα. ΠΑΟΚ και Άρης έχουν οδηγηθεί στην παράταση με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 77-76 και τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μετά από τάιμ άουτ στα 27”. Στα 17” η μπάλα πάει στα χέρια του Γιάννη Γκαγκαλούδη που κάνει νόημα για iso. Πάνω του, στην άμυνα ο Γιώργος Σιγάλας με τους δύο παίκτες να πηγαίνουν στο «1 vs 1» και τον «Ράμπο» να του κάνει χαρακτηριστική κίνηση «έλα». Ο Σιγάλας βγάζει την άμυνα, ο Γκαγκαλούδης βγαίνει εκτός γραμμών και η κάμερα πιάνει τον αρχηγό του Άρη να φωνάζει στον αντίπαλό του «έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου»!

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 79-76 και ήταν η πρώτη του στο κλειστό της Πυλαίας.

ΠΑΟΚ – Άρης με άρωμα Ευρωλίγκας!

Η Ευρωλίγκα έχει μπει εσχάτως στην καθημερινότητα των ομάδων της Θεσσαλονίκης, αλλά ποιος ξεχνά πως πριν από μιάμιση δεκαετία έπαιζαν για τον ίδιο στόχο. Ιούνιος του 2011 και 5ος μικρός τελικός στο πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ να υποδεχέται τον Άρη και τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά της επόμενης Ευρωλίγκας.

Ο ΠΑΟΚ με τον αείμνηστο Σούλη Μαρκόπουλο στον πάγκο του και κορυφαίους του Μάρσαλ και Ντοζίερ, θα πάρει τη νίκη με 63-56 κόντρα στον Άρη των Σούμποτιτς, Ταπούτου, Σλούκα και Μπράουν. Ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί στα προκριματικά, όχι όμως και στους ομίλους, ενώ οι δύο ομάδες θα ξαναβρεθούν μία ακόμη φορά αντίπαλοι σε ματς που κάτι κρίνει, το 2015, επίσης στον μικρό τελικό.

Από εκείνο το παιχνίδι παρόντες και φέτος, από άλλα πόστα βέβαια είναι οι Δέδας, Γιαννακίδης από την πλευρά του ΠΑΟΚ και οι Ταπούτος, Χαραλαμπίδης από την πλευρά του Άρη.