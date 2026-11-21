Δύσκολη βραδιά είχε η Μπάγερν Μονάχου, η οποία παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Κολωνία στην «Allianz Arena», στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga. Οι Βαυαροί, πέρα από την απώλεια βαθμών, ανησυχούν και για τους τραυματισμούς των Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Η Κολωνία αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ στο 12ο λεπτό με τον Μουρ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Κέιν τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο έπειτα από μαρκάρισμα του Γιόελ Σμιέντ και αντικαταστάθηκε στο 20′ από τον Τομ Μπίσοφ.

Ο τελευταίος δημιούργησε το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μπράουν να διαμορφώνει το 1-1 στο 37′. Ωστόσο, στο 40′ προέκυψε νέο πρόβλημα για την Μπάγερν, καθώς ο Ολίσε δέχθηκε χτύπημα στο αριστερό πόδι. Παρότι ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν επέστρεψε μετά την ανάπαυλα.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη, με την ομάδα του Βενσάν Κομπανί να αφήνει δύο βαθμούς στην έδρα της. Η ανησυχία, πάντως, επικεντρώθηκε στην κατάσταση του Κέιν, καθώς ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μαξ Έμπερλ, επιβεβαίωσε μετά το παιχνίδι ότι ο Άγγλος επιθετικός υπέστη ρήξη συνδέσμου και θα απουσιάσει για περίπου τρεις μήνες.

LaLiga: Μεγάλο «διπλό» της Εσπανιόλ στο Μπιλμπάο

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Εσπανιόλ, επικρατώντας με 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «San Mamés», στην πρεμιέρα της 13ης αγωνιστικής της LaLiga.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φερνάντες στο 66ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Ντόλαν. Με αυτό το αποτέλεσμα, η καταλανική ομάδα ενίσχυσε τη βαθμολογική της θέση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία της μακριά από την έδρα της.

Ligue 1: Πολύτιμη νίκη για την Τρουά

Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε η Τρουά, η οποία επικράτησε με 3-1 της Χάβρης στο «Stade de l’Aube», ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Μάγια, όμως ο Αντουάν Μιγέ ανέλαβε δράση, ισοφαρίζοντας στο 19′ και δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του στο 69′. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ριπάρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις (90’+5′).

Η νίκη επέτρεψε στην Τρουά να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η Χάβρη παραμένει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς σε 10 αγωνιστικές.