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Ένα 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης, Ολεξάντρ Χανζά, πύραυλος έπληξε κεντρική περιοχή της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και οχήματα.

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης, αποτυπώνοντας την έκταση των καταστροφών στην πόλη, η οποία είναι η γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ανησυχητική είναι η κατάσταση αρκετών τραυματιών, καθώς, σύμφωνα με τον Χανζά, 25 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και αρκετοί ανήλικοι.