Αυστηρά οικονομικά μέτρα κατά των αμερικκανικών εταιρειών που επιλέγουν να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων (data centers) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με «τεράστιους φόρους» και κυρώσεις.

Βασικό επιχείρημα του Αμερικανού προέδρου είναι ο κίνδυνος να περιέλθει η προηγμένη τεχνολογία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στα χέρια της Κίνας, ενισχύοντας τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Θα αγωνιστούμε σθεναρά για τα κέντρα δεδομένων», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, μία ημέρα μετά την επιστροφή του από την περιοδεία του στην Ασία και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη μεταφορά τέτοιων επενδύσεων σε άλλες χώρες, εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι υποδομές αυτές θα μπορούσαν τελικά να εξυπηρετήσουν κινεζικά συμφέροντα.

Αναφερόμενος στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εξαγωγή προηγμένων ημιαγωγών, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα προηγούμενα λάθη στον συγκεκριμένο τομέα είχαν αρνητικές συνέπειες για τις ΗΠΑ. Όπως σημείωσε, η χώρα δεν πρέπει να επαναλάβει αντίστοιχες επιλογές στον κρίσιμο κλάδο των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η υπόθεση Nvidia και οι ανησυχίες για την Κίνα

Στο επίκεντρο των ανησυχιών της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκεται και η υπόθεση της Nvidia, του κορυφαίου κατασκευαστή ημιαγωγών, καθώς έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για πιθανή διοχέτευση προηγμένων τσιπ στην κινεζική αγορά, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγική σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ. Η τελευταία φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα των αμερικανικών αρχών λόγω υποψιών για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ του Πεκίνου, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ότι συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση.

Η εταιρεία στην οποία δραστηριοποιούνταν η συγκεκριμένη επιχειρηματίας είχε εμπορικές σχέσεις με τη Nvidia και φέρεται να προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες εξοπλισμού της. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι ορισμένα από τα τσιπ ενδέχεται να κατέληξαν στην Κίνα, ζήτημα που έχει προκαλέσει ανησυχία για την τήρηση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι εταιρείες που θα επιλέξουν να αναπτύξουν τέτοιες υποδομές εκτός αμερικανικού εδάφους θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριές οικονομικές επιβαρύνσεις, κάνοντας λόγο είτε για κυρώσεις είτε για εξαιρετικά υψηλή φορολόγηση. Ωστόσο, δεν παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής των μέτρων ούτε διευκρίνισε το θεσμικό πλαίσιο που θα τα συνοδεύει.

Πίεση για επενδύσεις εντός των ΗΠΑ και αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αντιδράσεις για την κατασκευή data centers στις ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις προκαλούν αυξανόμενο προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως εξαιτίας των μεγάλων ενεργειακών αναγκών τους, της κατανάλωσης φυσικών πόρων και της επιβάρυνσης των δικτύων ηλεκτροδότησης.

Ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ της συνέχισης και ενίσχυσης των επενδύσεων στην αμερικανική επικράτεια, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα νέα κέντρα δεδομένων να κατασκευάζονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμη, απευθύνθηκε στις κοινότητες που αντιδρούν στην εγκατάσταση τέτοιων υποδομών, προτρέποντάς τες να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες ανάπτυξης και λειτουργίας τους, διεκδικώντας οικονομικά ανταλλάγματα και οφέλη για τους κατοίκους.

Όπως υποστήριξε, οι εταιρείες του κλάδου διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους και μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους, προσφέροντας ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη στις περιοχές που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις τους.