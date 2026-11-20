Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αιχμηρή απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον χαρακτηρισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν ως «φίλου» έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι για τους Ουκρανούς ο ηγέτης του Κρεμλίνου είναι «δολοφόνος». Η δήλωση έγινε μετά την τριμερή συνάντηση των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Τζιμ Σιούτο του CNN, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη σύνοδο της Πέμπτης (19/11), ο Ζελένσκι κλήθηκε να σχολιάσει τη θερμή στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον Πούτιν.

Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Για εμάς, είναι δολοφόνος».

Η τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στην προσέγγιση του Τραμπ, ο οποίος προβάλλει τις προσωπικές του σχέσεις με τον Ρώσο ηγέτη, και στην οπτική του Κιέβου, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής.

Η απάντηση Ζελένσκι στον χαρακτηρισμό «φίλος»

Η δήλωση του Ζελένσκι ήρθε ως αντίδραση στη δημόσια αναφορά του Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν ως «φίλο» του, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Κίνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέλεξε να απαντήσει με μια φράση που αποτυπώνει τη θέση της χώρας του απέναντι στον άνθρωπο που διέταξε την πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Για εμάς, είναι δολοφόνος», τόνισε στη συνέντευξή του στο CNN.

Η αντίδραση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι καλές προσωπικές σχέσεις του με τον Πούτιν μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Για την ουκρανική ηγεσία, ωστόσο, η συζήτηση για τις σχέσεις με τη Μόσχα πραγματοποιείται υπό το βάρος των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο ισχυρότερος διαμεσολαβητής»

Παρά τη δημόσια διαφωνία του με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι δεν αμφισβήτησε τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Αντιθέτως, χαρακτήρισε την Ουάσινγκτον τον ισχυρότερο πιθανό διαμεσολαβητή μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, εκτιμώντας ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να ακούσει την αμερικανική ηγεσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι και η Κίνα διαθέτει σημαντική επιρροή στο Κρεμλίνο, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον το Πεκίνο επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά μέσα πίεσης απέναντι στη Ρωσία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη συμφωνίας.

Νέα πολύνεκρη ρωσική επίθεση μετά τη συνάντηση στην Κίνα

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Κίνα.

Σύμφωνα με το CNN, η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, καθώς και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

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‼️«Для нас Путін — ворог і вбивця»: Зеленський відповів Трампу, який назвав російського диктатора своїм другом— CNN Головні тези:

📍Трамп сам вирішує, як називати Путіна, але для України він однозначно ворог і вбивця.

📍Путін убиває не лише українських військових,а й мирних https://t.co/DE10KJmf2m — Генсек НАТО (@GensekNato15656) November 20, 2026

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι δύο στο Λβιβ, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα υπέστησαν ζημιές τρεις γέφυρες στον ποταμό Δνείπερο, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές.

Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζικά πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας και drones, υποστηρίζοντας ότι στόχευσε στρατιωτικές, ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.

Η νέα επίθεση πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι η τριμερής σύνοδος είχε παρουσιαστεί από τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας ως μια σημαντική διπλωματική πρωτοβουλία για τη διεθνή ειρήνη.

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Όπως μετέδωσε το CNN, οι συνομιλίες στην Κίνα δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις συζητήσεις με τον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, κάνοντας λόγο για κοινά συμφέροντα των τριών χωρών ως προς τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, μετά τη συνάντηση, οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, με την Ουκρανία να δέχεται ακόμη μία εκτεταμένη επίθεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δήλωση του Ζελένσκι ότι ο Πούτιν είναι «δολοφόνος» αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση της απόστασης που χωρίζει την ουκρανική πλευρά από τη φιλική ρητορική του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον ηγέτη του Κρεμλίνου.