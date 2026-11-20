Ανάσκελα, μπρούμυτα ή στο πλάι; Η θέση που επιλέγουμε κάθε βράδυ για να κοιμηθούμε μπορεί να επηρεάζει περισσότερα από την άνεσή μας. Σύμφωνα με ειδικό, ο ύπνος στο πλάι ενδέχεται να προσφέρει ορισμένα οφέλη για την υγεία, ενώ ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία του εγκεφαλικού συστήματος που απομακρύνει άχρηστες ουσίες, μεταξύ των οποίων και πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η θέση ύπνου που «μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ», σύμφωνα με ειδικό

Η Dr. Allie Hare (Δρ. Άλι Χέαρ), σύμβουλος ύπνου και αναγνωρισμένη ειδικός (Tatler Top Doctor for Sleep), εξήγησε πώς οι θέσεις ύπνου επηρεάζουν την υγεία με διαφορετικούς τρόπους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει μία και μοναδική “ιδανική” θέση ύπνου και οι περισσότεροι από εμάς αλλάζουμε πλευρά πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο τρόπος με τον οποίο ξαπλώνουμε μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας».

Πώς οι διάφορες θέσεις ύπνου επηρεάζουν την υγεία μας

Ύπνος στο πλάι

Η Dr. Hare, συνεργαζόμενη με ειδικούς της Emma Sleep, δήλωσε: «Ο ύπνος στο πλάι είναι μακράν η πιο δημοφιλής θέση, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα του χρόνου που κοιμόμαστε, και γενικά συνδέεται με τα λιγότερα προβλήματα υγείας. Η πλαϊνή θέση κρατάει τους αεραγωγούς πιο ανοιχτούς και διατηρεί τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη θέση, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του πόνου στον αυχένα και την πλάτη».

«Ο ύπνος στο πλάι συνιστάται επίσης σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, από την 28η εβδομάδα και μετά. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι το σύστημα “καθαρισμού αποβλήτων” του εγκεφάλου —το οποίο απομακρύνει τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ κατά τον βαθύ ύπνο— ενδέχεται να λειτουργεί πιο αποδοτικά όταν κοιμόμαστε στο πλάι».

Ύπνος ανάσκελα

«Ο ύπνος ανάσκελα είναι η θέση που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει ροχαλητό και να επιδεινώσει την αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA), καθώς η βαρύτητα επιτρέπει στη γλώσσα να πέφτει προς τα πίσω και να στενεύει τους αεραγωγούς», σημείωσε η ειδικός.

«Σε έως και τους μισούς ανθρώπους που πάσχουν από υπνική άπνοια, τα επεισόδια διακοπής της αναπνοής μπορεί να είναι τουλάχιστον διπλάσια όταν κοιμούνται ανάσκελα, σε σύγκριση με όταν κοιμούνται στο πλάι. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως υπνική άπνοια θέσης».

«Επιπλέον, η ύπτια στάση, ιδιαίτερα όταν το σώμα βρίσκεται σε εντελώς οριζόντια θέση, μπορεί να επιδεινώσει τη νυχτερινή καούρα και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει και ορισμένα οφέλη, καθώς συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Μάλιστα, η τοποθέτηση ενός μαξιλαριού κάτω από τα γόνατα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε άτομα που αντιμετωπίζουν πόνους στη μέση».

Ύπνος μπρούμυτα

Η Dr. Hare εξήγησε ότι: «Ο ύπνος μπρούμυτα αποτελεί την λιγότερο συνηθισμένη και λιγότερο ενδεδειγμένη στάση ύπνου, καθώς αναγκάζει τον αυχένα να παραμένει στραμμένος προς τη μία πλευρά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ασκώντας πρόσθετη πίεση στην περιοχή».

«Όποια θέση ύπνου κι αν επιλέγετε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα στρώμα με καλή υποστήριξη και ένα κατάλληλο μαξιλάρι, ώστε το κεφάλι, ο αυχένας και η σπονδυλική στήλη να διατηρούνται σε σωστή ευθυγράμμιση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανότητα να ξυπνάτε με πόνους ή μυϊκή δυσκαμψία. Εάν παρατηρείτε ότι αλλάζετε συχνά θέση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή εάν ο/η σύντροφός σας αναφέρει έντονο ροχαλητό ή επεισόδια διακοπής της αναπνοής, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

Σε κάθε περίπτωση, η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού ύπνου, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών ύπνου, είναι πολύ πιο σημαντικές από τη συγκεκριμένη στάση που επιλέγετε όταν ξαπλώνετε», ανέφερε η ειδικός.