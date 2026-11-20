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Σοβαρή διπλωματική κρίση προκαλεί η αποκάλυψη σχεδίου δολοφονίας Ουκρανοαμερικανού ράπερ στη Δανία, με τις αρχές της χώρας να καταγγέλλουν ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκονταν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν, ενώ οι τρεις από αυτούς εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τον χώρο συναυλίας οπλισμένοι με δύο γεμάτα πιστόλια και δύο μαχαίρια, μόλις πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της.

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) την απέλαση του στρατιωτικού ακολούθου της ρωσικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, θεωρώντας ότι η υπόθεση συνιστά πρωτοφανή κλιμάκωση της ρωσικής δραστηριότητας στο έδαφός της.

Στόχος της φερόμενης επιχείρησης ήταν ο ράπερ Kyivstoner, κατά κόσμον Άλμπερτ Βικτόροβιτς Βασίλιεφ, ο οποίος διαθέτει ουκρανική και αμερικανική υπηκοότητα.

«Σας αποκαλύψαμε»: Το μήνυμα της Δανίας στη Μόσχα

Σύμφωνα με τον Guardian, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ενημερώθηκε επισήμως για την απόφαση απέλασης του στρατιωτικού ακολούθου.

«Μόλις καλέσαμε τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών και τον ενημερώσαμε για την απόφαση της κυβέρνησης να απελάσει τον Ρώσο στρατιωτικό ακόλουθο από τη Δανία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Η απέλαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών.

Ο επικεφαλής της δανικής διπλωματίας έστειλε μάλιστα ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα προς τη Μόσχα:

«Το λέμε απολύτως ξεκάθαρα: Σας αποκαλύψαμε».

Denmark’s intelligence service says Russia plotted to assassinate a Ukrainian rapper at a Copenhagen concert. Denmark’s public broadcaster DR identified the rapper as Kyivstoner, who holds Ukrainian and US citizenship. https://t.co/IHvAXrJI1j — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 20, 2026

Με δύο γεμάτα πιστόλια και μαχαίρια, πέντε λεπτά πριν από τη συναυλία

Η απόπειρα δολοφονίας φέρεται να οργανώθηκε για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο Kyivstoner επρόκειτο να εμφανιστεί σε συναυλία βόρεια της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, τρεις άνδρες που συνδέονται με τον εγκληματικό υπόκοσμο της Δανίας κατευθύνονταν προς τον χώρο της εκδήλωσης, έχοντας στην κατοχή τους δύο γεμάτα πιστόλια και δύο μαχαίρια.

Οι αστυνομικοί τούς συνέλαβαν περίπου στις 21:55, μόλις πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της συναυλίας, η οποία τελικά ακυρώθηκε.

Ένας τέταρτος ύποπτος συνελήφθη αργότερα το ίδιο βράδυ.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ένας από τους κατηγορουμένους είχε αγοράσει ακόμη και εισιτήριο για τη συναυλία.

Οι τέσσερις άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβίαση του άρθρου 108 του δανικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά την παροχή βοήθειας σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Δανικές μυστικές υπηρεσίες: «Η δολοφονία σχεδιάστηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών»

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών της Δανίας, Ράσμους Κίφερ-Κρίστενσεν, απέδωσε ευθέως τον σχεδιασμό της απόπειρας στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Είναι σαφής η εκτίμησή μας ότι η απόπειρα δολοφονίας σχεδιάστηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη, καθώς δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογη επιχείρηση στη Δανία.

«Μια ρωσική απόπειρα δολοφονίας δεν είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί στη Δανία και αυτό μου δημιουργεί την εντύπωση μιας Ρωσίας που γίνεται ολοένα πιο επιθετική και διατεθειμένη να αναλαμβάνει κινδύνους», ανέφερε.

«Πιστεύουμε ότι η υπόθεση είναι σημαντική για την κατανόηση της απειλής που αντιμετωπίζει η Δανία από τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Η Κοπεγχάγη εξετάζει ακόμη και την αναστολή χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν σε Ρώσους

Η υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη αυστηρότερα μέτρα απέναντι στη Μόσχα, καθώς η δανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της χορήγησης θεωρήσεων εισόδου Σένγκεν σε Ρώσους πολίτες.

Ο Ράσμουσεν ανακοίνωσε ότι η Δανία έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων εισόδου Ρώσων υπηκόων στην Ευρώπη.

«Έχουμε ξεκινήσει εργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση Ρώσων πολιτών στην Ευρώπη», δήλωσε.

«Εντείνουμε πλέον τις προσπάθειές μας για τη διακοπή όλων των μη απαραίτητων θεωρήσεων εισόδου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Κοπεγχάγη δεν σκοπεύει να μεταβάλει τη στάση της απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η ισχυρότερη απάντηση που μπορεί να δώσει η Δανία είναι να μη λυγίσει και να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Και σκοπεύουμε απολύτως να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», τόνισε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

Η αποκάλυψη της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας, σε συνδυασμό με την απόφαση απέλασης Ρώσου διπλωμάτη, προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και των ευρωπαϊκών κρατών, με τη Δανία να καταγγέλλει πλέον ευθέως ρωσικό σχεδιασμό δολοφονίας στο έδαφός της.