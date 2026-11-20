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«Αυτό το έργο έχει ξεχωριστή σημασία διότι είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ειδικό σχολείο, καλύπτει ανάγκες πολλών παιδιών στην Αττική και χαίρομαι που πραγματικά μας δόθηκε η δυνατότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα το Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Αθηνών στην Ηλιούπολη, στο οποίο έχουν γίνει εργασίες ανακαίνισης και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου.

Ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο, ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του σχολείου Αργύρη Μαργαρίτη στους αναβαθμισμένους χώρους, στο αμφιθέατρο, στις αίθουσες φυσικοθεραπείας και υπολογιστών, ενώ είχε την ευκαιρία να δει τον καινούργιο εξωτερικό ανελκυστήρα και τη νέα αίθουσα αποσυμπίεσης. Επιπλέον, το σχολείο έχει εξοπλιστεί με κιτ ρομποτικής και διαδραστικούς πίνακες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι οι εργασίες αναβάθμισης θα συνεχιστούν, με επίκεντρο το γυμναστήριο.

Η υλοποίηση έργων σε ειδικά σχολεία αποτελεί προτεραιότητα κατά τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός μετά τη σχετική επιστολή που έλαβε από τον Παναγιώτη, μαθητή στη σχολική μονάδα της Ηλιούπολης, τον οποίο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη άνοιξη.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης, το οποίο ανακαινίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Θανάση Λαϊνά στα ανακαινισμένα ιατρεία και εργαστήρια και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς και νοσηλευτές.

Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις στο Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης περιλαμβάνουν σειρά οικοδομικών βελτιώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ειδικών αντιβακτηριακών και αντιμικροβιακών βαφών και στην τοποθέτηση υποαλλεργικών, αντιστατικών και βακτηριοστατικών δαπέδων. Από πλευράς υποδομών, μεταξύ άλλων, αντικαταστάθηκε πλήρως το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και εγκαταστάθηκε νέο σύστημα πυρανίχνευσης, ενώ παράλληλα έγινε πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας.

Στο πλαίσιο των έργων έγινε, επίσης, λειτουργική αναδιοργάνωση του Κέντρου Υγείας, διασφαλίζοντας, ανάμεσα σε άλλα, την αποτελεσματικότερη υποδοχή επειγόντων περιστατικών, την καλύτερη χωροταξία, την αναβάθμιση των εργαστηρίων και τη λειτουργία Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.