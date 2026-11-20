«Δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην τριμερή συζήτηση με τον Κινέζο και τον Ρώσο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο έχοντας στον πλάι του τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους γιατί δεν έχουν την ίδια δύναμη με εμάς. Εμείς είμαστε πιο ισχυροί από αυτούς. Η Κίνα είναι αρκετά μακριά από εμάς, όπως και η Ρωσία. Εμείς έχουμε πυραύλους Tomahawk. Έχουμε τα πιο ισχυρά πολεμικά αεροπλάνα στον κόσμο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο.

Πάντως, αφού χαρακτήρισε «ωραίους» τύπους τον Κινέζο και τον Ρώσο ομόλογό του, Σι Τζινπίγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Είχαμε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συνόδους κορυφής εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ποτέ μεταξύ των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συμφωνία για τη διεξαγωγή μελλοντικών συνομιλιών σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η οποία συμπεριλήφθηκε στη «Διακήρυξη Αρχηγών Κρατών ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας προς την Ειρήνη». Εξάλλου, ο ίδιος αναφέρθηκε στο κοινό ανακοινωθέν λέγοντας: «Οι τρεις χώρες θα διεξαγάγουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων».

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι «είναι δύσκολο να δεσμευτεί πως οι ΗΠΑ θα μειώσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο, παρά τη δική του επιθυμία να περιοριστεί η διάδοση των πυρηνικών όπλων ανά τον κόσμο».

«Εγώ είμαι αυτός που μιλά συνεχώς για την αποπυρηνικοποίηση του κόσμου, αλλά είναι πολύ δύσκολο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν έρθει κάποιος και πει ‘θα σου κάνω μια συμφωνία, ας τα μειώσουμε όλοι στο μισό’, είναι δύσκολο να πεις ναι, ειδικά όταν προηγείσαι. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να συμβεί ποτέ. Γι’ αυτό το βλέπω περισσότερο ως αποτρεπτικό μέσο, ίσως», πρόσθεσε.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συμφωνία της Κίνας να «διεξαγάγει διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων», προσθέτοντας ότι «επρόκειτο για επίτευγμα, δεδομένου ότι η χώρα προσπαθεί να ενισχύσει το δικό της οπλοστάσιο». «Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ‘ας ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά μας όπλα, ας μην έχουμε πια πυρηνικά όπλα’», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφερόμενος στην εμπλοκή Κίνας και Ρωσίας στην Αμερικανική ήπειρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Είπα στον Σι να φύγει από την Βενεζουέλα και έφυγε, Του είπα να φύγει από το Κανάλι του Παναμά και έφυγε. Ενώ η Ρωσία είναι πολύ πιο εμπλεκόμενη με την Βενεζουέλα». Πάντως, έσπευσε να χαρακτηρίσει «φανταστική» την σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και πως είναι ένα «πολύ καλό πράγμα». Βέβαια, ο ίδιος απέφυγε να αποκαλέσει τον Ρώσο ηγέτη ως «φίλο της Αμερικής». Ενώ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να ισχυριστεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θα ήθελε πολύ να τερματίσει τον πόλεμο». «Είναι πολύ δύσκολο να γίνει, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ προσπαθούν να βοηθήσουν και τις δύο πλευρές».

«Έκλεισα 12 συμφωνίες στο ταξίδι μου στην Ασία»

Κάνοντας μια αποτίμηση με όρους οικονομικού οφέλους για τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για τις εμπορικές συμφωνίες που «έκλεισε» το τετραήμερο ταξίδι του στην Ασία. Έκανε λόγο για δέκα εμπορικές συμφωνίες, που κατόρθωσε να κλείσει στο ταξίδι του στην Ασία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε τέσσερις ημέρες συνάντησα περισσότερους από 20 ηγέτες κρατών, εξασφάλισα δύο νέες εμπορικές συμφωνίες και περίπου 10 άλλες αναμένονται πολύ σύντομα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο έχοντας στον πλάι του τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είχαμε εξαιρετικά καλές συζητήσεις για την ενίσχυση των οικονομικών μας συνεργασιών, ενώ εξασφαλίσαμε εμπορικές συμφωνίες αξίας άνω των 17 δισ. δολαρίων, οι οποίες θα ωφελήσουν χιλιάδες Αμερικανούς εργαζόμενους», διευκρίνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφερόμενος σε ορισμένες από τις εμπορικές συμφωνίες που προέκυψαν από το ταξίδι του στην Ασία αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οι αεροπορικές εταιρείες στις Φιλιππίνες συμφώνησαν να αγοράσουν αμερικανικά αεροσκάφη αντί να τα προμηθευτούν από την Ευρώπη». «Είχαν σκοπό να τα αγοράσουν από την Ευρώπη, αλλά τώρα δεν το κάνουν πια», είπε ο Τραμπ. Ο ίδιος εξήγησε ότι η συμφωνία αφορά την αγορά 20 Boeing 787 Dreamliner, η οποία θα στηρίξει 47.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ανέφερε ο Τραμπ. «Βλέπετε, υπάρχει μια περίπτωση όπου επρόκειτο να απευθυνθούν στην Ευρώπη, αλλά εγώ συναντήθηκα μαζί τους και τώρα αγοράζουν από εμάς», είπε.

Τραμπ προς Ιράν: «Είναι πολύ διαβολικοί»

Αναφερόμενος στην επιδίωξή του για λήξη του πολέμου με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε λέγοντας: «Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα». «Θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία, όπως κάνουν εδώ και 51 χρόνια», πρόσθεσε.

Ενώ στο θέμα της απόκτησης των πυρηνικών για το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά». Επανέλαβε, μάλιστα, λέγοντας: «Είναι πολύ διαβολικοί και Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά». Ενώ για τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Έχει αποδώσει στις τιμές του πετρελαίου».