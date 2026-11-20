Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η συγκλονιστική ιστορία της Μαρίας Σκομπτσόβα, μιας από τις πιο ασυνήθιστες και ανατρεπτικές Αγίες της εποχής μας, ζωντανεύει επί σκηνής στο Θέατρο AUDITORIUM μέσα από ένα νέο, πρωτότυπο έργο, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Στην πολυμελή διανομή πρωταγωνιστούν, η Τάνια Τρύπη, στον ρόλο της Αγίας Μαρίας Σκομπτσόβα, η Νικολέττα Βλαβιανού στον ρόλο της μητέρας της, Σοφίας Πιλένκο και ο Κωνσταντίνος Καζάκος στον ρόλο του Δανιήλ Σκομπτσόφ, ενώ συμμετέχουν οι: Στρατής Πανούριος, Σταύρος Βόλκος, Σπύρος Σουρβίνος, Λυσάνδρα Αναστασοπούλου και Ευτυχία Αργυροπούλου.

Μια εμβληματική θεατρική παραγωγή σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Τζαβέλλα και κείμενο της Ευτυχίας Αργυροπούλου, που μας μεταφέρει από τη Ρωσία στο Παρίσι του Μεσοπολέμου και από εκεί στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αναδεικνύοντας μια συγκλονιστική διαδρομή πίστης, αντίστασης και ανθρωπιάς, με κορυφαία πράξη την αυτοθυσία.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο AUDITORIUM.

Λίγα λόγια για το έργο:

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ – Μια ασυμβίβαστη γυναίκα.

Μητέρα, Ποιήτρια, Επαναστάτρια, Μοναχή.

Η Αγία Μαρία Σκομπτσόβα, αναζήτησε τον Θεό μέσα από την αγάπη της για την ζωή και τον άνθρωπο, πέρα από διακρίσεις και συμβάσεις.

Αναγνωρισμένη ως «Δίκαιη των Εθνών» για τη δράση της κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, αντιστάθηκε στη ναζιστική θηριωδία, σώζοντας ανθρώπινες ζωές και πληρώνοντας το τίμημα, με την υπέρτατη θυσία της ίδιας της ζωής της.

Από τη φλόγα της Ρωσικής Επανάστασης και το Παρίσι του Μεσοπολέμου μέχρι τη σκοτεινή εποχή της Κατοχής και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μια ιστορία πίστης, έρωτα, αντίστασης και βαθιάς ανθρωπιάς, ξετυλίγεται επι σκηνής, μέσα από ένα απολύτως τεκμηριωμένο κείμενο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Το έργο ξεκινά στο Παρίσι, στις 8 Μαΐου 1945, την ημέρα του εορτασμού της απελευθέρωσης της Ευρώπης από τη ναζιστική Γερμανία. Σε μια σοφίτα, η Σοφία Πιλένκο, μητέρα της Μαρίας Σκόμπτσοβα, αδυνατεί να συμμετάσχει στη γενική χαρά, καθώς γνωρίζει ότι η κόρη της έχει πεθάνει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρικ.

Μαζεύει ένα προς ένα τα προσωπικά της αντικείμενα και τα τοποθετεί σε ένα παλιό ξύλινο μπαούλο, αναλαμβάνοντας να διαφυλάξει τη μνήμη της. Κάθε αντικείμενο γίνεται η αφορμή για την επιστροφή σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ζωής της Μαρίας.

Δείτε το Trailer:

Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης :

Στον ρόλο της Σοφίας Πιλένκο η Νικολέτα Βλαβιανού

Στον ρόλο της Αγίας Μαρίας Σκομπτσόβα η Τάνια Τρύπη

και ο Κωνσταντίνος Καζάκος στον ρόλο του Δανιήλ Σκομπτσόφ

Μαζί τους: Στρατής Πανούριος, Σταύρος Βόλκος, Σπύρος Σουρβίνος, Λυσάνδρα Αναστασοπούλου, Ευτυχία Αργυροπούλου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας

Κείμενο: Ευτυχία Αργυροπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Θωμάς Κωνσταντίνου

Σκηνικά – Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος

Info

«ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΜΠΤΣΟΒΑ»

ΘΕΑΤΡΟ AUDITORIUM

Διεύθυνση: Σίνα 2-4, Αθήνα