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Είναι βράδυ της Πέμπτης, λίγα λεπτά μετά τις 22.00. Η μοτοσικλέτα με τον οδηγό της και έναν ακόμα αναβάτη, μία γυναίκα, κατευθύνεται προς το Αιάντειο, κινούμενη επί της λεωφόρου Αιαντείου στη Σαλαμίνα. Τίποτα δεν προμηνύει αυτό που θα επακολουθήσει.

Μία ηλικιωμένη, 72 χρόνων, οδηγός μεγάλου μεγέθους αυτοκινήτου επιχείρησε να κάνει αναστροφή. Ενώ είναι επί της λεωφόρου και αυτή, στο ίδιο ρεύμα με τη μηχανή, ξαφνικά στρίβει, για να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο. Η μοτοσικλέτα που ακολουθεί πέφτει με δύναμη στο προπορευόμενο τζιπ, αφού όλα έγιναν ξαφνικά.

Οι στιγμές που ακολουθούν είναι τρομακτικές.

Ο οδηγός του δικύκλου καταλήγει κάτω από το ΙΧ, ενώ η συνεπιβάτης εκτινάσσεται στον ουρανό του και μόλις η 72χρονη φρενάρει, πέφτει στο οδόστρωμα.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στον ANT1:

«Ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Τα παιδιά έπεσαν κάτω. Έγινε χαμός. Μαζεύτηκε κόσμος, αστυνομίες, ασθενοφόρα…».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στον τηλεοπτικό σταθμό πώς ο συγκεκριμένος δρόμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.

«Εδώ η Αιαντείου είναι θάνατος».

Τους έσωσε το κράνος

Ευτυχώς, αμφότεροι οι αναβάτες φορούσαν κράνος, κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή τους. Ωστόσο, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που και οι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι.

Ο οδηγός νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του Νοσοκομείου Νίκαιας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ η αναβάτης έλαβε εξιτήριο.

Ουδείς εκ των εμπλεκόμενων οδηγών είχαν καταναλώσει αλκοόλ.