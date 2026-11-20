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Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας προκάλεσε καταγγελία για σοβαρό περιστατικό που συνέβη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, με εμπλεκόμενο μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που φέρεται να ενεπλάκη σε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας A’θμιας και Β΄θμιας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να παρασχεθεί η αναγκαία υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού φέρεται να ενεπλάκη σε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομης κατακράτησης.

Με άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, και δεδομένου ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η Υποδιευθύντρια προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό.

Έγινε αναφορά σε εισαγγελέα

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την Υποδιευθύντρια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αξιολογηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη κατακράτηση, βία κ.α.

Η οριστική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Θα κινηθεί διοικητική και πειθαρχική έρευνα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.