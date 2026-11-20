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Νέα δικαστική υπόθεση προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία, καθώς οι αρχές ερευνούν εάν υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών διοχέτευε εμπιστευτικές πληροφορίες στην ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν, σχετικά με ποινικές έρευνες που αφορούσαν το κόμμα. Η υπόθεση έρχεται στο φως λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, ενώ οι δικαστικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να απασχολούν την ηγεσία της Εθνικής Συσπείρωσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Ουγκ Μουτού (Hugues Moutouh), πρώην γενικός γραμματέας του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών και νυν νομάρχης της περιφέρειας Σαντρ-Βαλ ντε Λουάρ, ο οποίος είναι ύποπτος ότι διαβίβαζε στο κόμμα εμπιστευτικά στοιχεία για δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, κάλεσε την Παρασκευή (20/11) τον Μουτού για εξηγήσεις, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «πολύ σοβαρές», εφόσον επιβεβαιωθούν.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, η οποία ανέφερε ότι οι ύποπτες διαρροές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, έρευνες για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών της Εθνικής Συσπείρωσης το 2022 και το 2024.

Έφοδος στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Συσπείρωσης

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από τον Ιούλιο, με αντικείμενο πιθανές παραβιάσεις του επαγγελματικού απορρήτου, του απορρήτου της ανάκρισης και την αποδοχή ή διαχείριση πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω τέτοιων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν στις 9 Νοεμβρίου έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Συσπείρωσης.

Σύμφωνα με τη Le Monde, είχαν προηγηθεί έρευνες και στο υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχε δίαυλος μεταφοράς εμπιστευτικών πληροφοριών από τον κρατικό μηχανισμό προς το κόμμα.

Η υπόθεση συνδέεται με στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση άλλων οικονομικών υποθέσεων της Εθνικής Συσπείρωσης, προκαλώντας υποψίες ότι στελέχη του κόμματος ενδέχεται να είχαν ενημερωθεί για ενέργειες των δικαστικών αρχών που κανονικά καλύπτονταν από απόρρητο.

Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι μέχρι στιγμής κανένα πρόσωπο δεν έχει τεθεί επισήμως υπό κατηγορία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο Μουτού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters.

«Εάν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, είναι πολύ σοβαρές»: Η αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών

Ο Λοράν Νουνιές επιβεβαίωσε ότι κάλεσε τον ανώτατο κρατικό αξιωματούχο για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες.

«Υπάρχει δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Θα συναντήσω το συγκεκριμένο πρόσωπο σήμερα το πρωί, αλλά δεν έχω περισσότερες πληροφορίες να δώσω», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

«Εάν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, είναι προφανώς πολύ σοβαρές», πρόσθεσε.

Η υπόθεση δημιουργεί πολιτικά ερωτήματα τόσο για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν όσο και για την Εθνική Συσπείρωση.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το ενδεχόμενο ένας ανώτατος αξιωματούχος να παρείχε πληροφορίες σε ένα κόμμα που επί δεκαετίες αντιμετωπιζόταν με καχυποψία από σημαντικό μέρος του γαλλικού διοικητικού μηχανισμού αποτελεί αξιοσημείωτη εξέλιξη.

Παράλληλα, αναδεικνύει την πιθανότητα η Εθνική Συσπείρωση να διαθέτει υποστηρικτές ακόμη και στα ανώτερα κλιμάκια της κρατικής διοίκησης, παρότι η ύπαρξη παράνομης συνεργασίας δεν έχει αποδειχθεί.

Η απρόσμενη παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στα γραφεία του κόμματος

Μία ακόμη ασυνήθιστη πτυχή της υπόθεσης αφορά την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στα γραφεία της Εθνικής Συσπείρωσης την ημέρα της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα που επικαλείται το Reuters, οι ερευνητές αιφνιδιάστηκαν όταν συνάντησαν στις εγκαταστάσεις του κόμματος τον Κριστιάν ντε Ροκινί (Christian de Rocquigny), εισαγγελικό λειτουργό του Παρισιού και πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρισκόταν εκεί προκειμένου να επισκεφθεί έναν φίλο του.

Ο βουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης Ζαν-Φιλίπ Τανγκί υποβάθμισε το περιστατικό, αμφισβητώντας την κριτική για την παρουσία του δικαστικού λειτουργού στα γραφεία του κόμματος.

«Δηλαδή δεν επιτρέπεται πλέον να είμαστε φίλοι με κάποιον από την Εθνική Συσπείρωση ή να επισκεπτόμαστε αυτόν τον φίλο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος; Το έχουμε παρακάνει», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Ο ντε Ροκινί δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού δεν προχώρησε σε πρόσθετες διευκρινίσεις για την παρουσία του.

Δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός εμπλέκεται στις υπό διερεύνηση διαρροές.

Η αντίδραση της Εθνικής Συσπείρωσης και η σιωπή της Λεπέν

Οι εκπρόσωποι της Εθνικής Συσπείρωσης, Λοράν Ζακομπελί και Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες.

Η Μαρίν Λεπέν δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών και πολιτικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την Εθνική Συσπείρωση τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου και Μαΐου 2027.

Σύμφωνα με το Associated Press, τον Σεπτέμβριο είχε προκληθεί επίσης αντιπαράθεση μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά είχε διατυπώσει αντισημιτικά σχόλια όταν ήταν νεότερο μέλος του κόμματος.

Ο Μπαρντελά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήταν ο συντάκτης των επίμαχων σχολίων που του απέδωσε το ερευνητικό μέσο Mediapart.

Η νέα υπόθεση ενώ εκκρεμεί η δικαστική μάχη της Λεπέν

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Μαρίν Λεπέν, η οποία προετοιμάζεται για την προεδρική αναμέτρηση του 2027, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες προηγούμενης καταδίκης για υπεξαίρεση.

Τον Ιούλιο, γαλλικό εφετείο της επέβαλε ποινή που περιλαμβάνει ηλεκτρονική επιτήρηση, σε μια απόφαση η οποία δημιούργησε νέα δεδομένα για την πολιτική της πορεία.

Η Λεπέν έχει προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, αμφισβητώντας την απόφαση, και εκτιμά ότι τελικά δεν θα υποχρεωθεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική επιτήρηση.

Παρά τις δικαστικές εκκρεμότητες, εξακολουθεί να σχεδιάζει τη συμμετοχή της στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το Associated Press, η Λεπέν βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν, με τον επικεφαλής της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν και άλλους πολιτικούς από την Αριστερά, το Κέντρο και τη Δεξιά να διεκδικούν επίσης την προεδρία.

Η νέα δικαστική έρευνα, πάντως, αφορά διαφορετική υπόθεση από εκείνη της καταδίκης της Λεπέν και δεν έχει αποδειχθεί προσωπική εμπλοκή της στις φερόμενες διαρροές.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι γαλλικές αρχές είναι εάν εμπιστευτικές πληροφορίες για δικαστικές έρευνες έφταναν πράγματι στην Εθνική Συσπείρωση μέσω στελεχών του κρατικού μηχανισμού και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, ποιοι γνώριζαν και αξιοποιούσαν τις πληροφορίες αυτές.