Στους τηλεθεατές της απευθύνθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο βάρος της, έπειτα από μηνύματα που της έστειλε μερίδα του τηλεοπτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε πως: «Θέλω να πω κάτι, γιατί πραγματικά μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και ξέρω ότι το κάνετε από ενδιαφέρον οι τηλεθεατές. Ανησυχείτε για το βάρος μου και είναι λογικό. Εννοώ ότι εφόσον μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα μαζί σας, να μου στέλνετε με ενδιαφέρον».

«Λοιπόν, θα το πω και εδώ, είμαι πιο αδύνατη από ποτέ παιδιά. Πιο αδύνατη και από πριν γεννήσω», συνέχισε η παρουσιάστρια.

Επιπλέον, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» εξήγησε ότι: «Έχει αλλάξει πολύ ο μεταβολισμός μου, πραγματικά βλέπετε ότι τρώω, τρώω μια χαρά, είμαι υγιής, κάνω τις εξετάσεις μου. Έχω το λεγόμενο Χασιμότο, το οποίο είναι οριακό, δεν χρειάζεται να πάρω το χάπι. Θα επαναλάβω τις εξετάσεις μου και ίσως χρειαστεί να πάρω το χάπι για τον θυροειδή, για να ελεγχθεί.

Αλλά, επειδή μου το στέλνετε συνέχεια, νιώθω και εγώ λίγο άσχημα. Ούτε εμένα μου αρέσει που είμαι τόσο αδύνατη, αλλά τώρα προσπαθώ σιγά σιγά… Είμαι υγιής, αυτό είναι το σημαντικό και όλα τα άλλα θα φτιάξουν. Ήθελα να το πω γιατί το ξέρω ότι τα στέλνετε από ενδιαφέρον, όχι από κακία, σε καμία περίπτωση».