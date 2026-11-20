Στην υπόθεση του Γιάννη Παπαμιχαήλ αναφέρθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο παρουσιαστής, στη διάρκεια του «Πρωινού», αποκάλυψε τα απειλητικά μηνύματα που έλαβε από τον γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, λίγες ημέρες πριν νοσηλευτεί σε κλινική.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, πρόσφατα στην εκπομπή είχαν παρουσιάσει ένα θέμα που αφορούσε τον Αντώνη Βουγιουκλάκη και τον Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν το έχω πει ξανά και θα το πω τώρα που προφανώς δεν μας βλέπει. Εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα της συγγραφής βιβλίου για τον εαυτό του, που κομμάτια του βιβλίου αφορούσαν και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, από τον αδελφό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τον Αντώνη Βουγιουκλάκη. Που είναι και πατέρας του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη, διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας, που είναι πρώτος ξάδελφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μανούρα, για να τα πούμε τα πράγματα, να τα καταλάβει ο κόσμος. Από τη μία μεριά είναι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με τον κύριο Δελαπόρτα, που θέλουν να κάνουν έλεγχο των πνευματικών δικαιωμάτων και να κάνουν κάποιες παραστάσεις. Δικαίως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει τα πνευματικά δικαιώματα, είναι η μάνα του έτσι; Από την άλλη, ο αδελφός της Αλίκης, Αντώνης Βουγιουκλάκης, λέει ότι εγώ κάνω βιβλίο για εμένα, κομμάτι της ζωής μου είναι και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, άρα μιλάω για εμένα, μιλάω και για την Αλίκη, δικαίωμά μου είναι».

«Δέχτηκα το βράδυ κάποια απειλητικά μηνύματα»

Μετά την παρουσίαση του θέματος, το ίδιο βράδυ, ο παρουσιαστής ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος του έστελνε φωτογραφίες από όπλα και βίντεο από σκοπευτές, γράφοντάς του ότι θα τον δολοφονήσουν: «Όταν παρουσιάσαμε αυτό το θέμα, δέχτηκα το βράδυ κάποια απειλητικά μηνύματα. Το λέω δημόσια για πρώτη φορά, γιατί έχει το κινητό μου, δεν γνωρίζω πώς το βρήκε, από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Τα οποία απειλητικά μηνύματα ήταν κάποια όπλα και μου έγραφε, το λέω δημόσια γιατί καμιά φορά… Δεν πήγα στην αστυνομία, παρ’ ότι με συμβούλευσε και ο Μπαλάσκας να πάω στην αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Ήταν δύο μέρες πριν τον βάλουν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Κατάλαβα και εγώ ότι έχει θέμα το παιδί και θεώρησα ότι όλα αυτά δεν θα τα πραγματοποιήσει.

Στα μηνύματα λοιπόν αυτά, μου έστελνε φωτογραφίες όπλων, μου έγραφε τους τύπους των όπλων και μου έλεγε: “Επέλεξε με ποιο θα πεθάνεις. Είναι δεδομένο ότι θα σε δολοφονήσουμε, επέλεξε το όπλο που θες να πεθάνεις”. Μου έστελνε και σκοπευτές που έκαναν στόχο, σε βίντεο».

«Εγώ λοιπόν το βράδυ έχω το κινητό στη δόνηση και ξυπνάω τη μέρα εκείνη, με τα απειλητικά μηνύματα του Γιάννη Παπαμιχαήλ. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η κατάστασή του, δεν πήγα στην αστυνομία. Καλώς ή κακώς δεν πήγα, γιατί αν πήγαινα, θα έπρεπε να τον συλλάβουν… Μία μέρα μετά ανεβάζει αυτό το ακατάληπτο βίντεο και λίγες μέρες μετά τον πήγαν στην ψυχιατρική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Αυτά. Τι να πεις τώρα; Θλιβερό», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.