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Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν έπεσαν υλικά από κτίριο όπου εκτελούνταν εργασίες, το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στο κέντρο της Πάτρας.

Το ατύχημα συνέβη επί της οδού Αγίου Ανδρέου κοντά στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και εκτίμηση της κατάστασής της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με διερχόμενους να τρέχουν στο σημείο για να δουν τι συνέβη. Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί η Αστυνομία.