Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε φωτιά, το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στη Λάρισα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας.
Χωρίς τις αισθήσεις ηλικιωμένος, στο νοσοκομείο η σύζυγός του
Πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα για προληπτικούς λόγους παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η σύζυγός του.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.