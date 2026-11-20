Στο δημογραφικό πρόβλημα, τη στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους εστίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στον Βόλο, στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στην παραλία του Βόλου, όπου συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν από το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας και τις ανάγκες των πολυμελών νοικοκυριών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των νέων οικογενειών και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών που επιβαρύνουν τους γονείς.

«Το δημογραφικό είναι το υπ’ αριθμόν ένα εθνικό ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε»

«Για εμάς το δημογραφικό είναι το υπ’ αριθμόν ένα εθνικό ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες, να μειώσουμε το κόστος ζωής, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής για τη μείωση του κόστους των ενοικίων.

«Όλα αυτά είναι μονόδρομος για να βελτιώσουμε το δημογραφικό της χώρας, γιατί σε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίσουμε τεράστια ζητήματα, οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά, τις επόμενες δεκαετίες», σημείωσε.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη μηνιαία στήριξη με 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες για κάθε παιδί κατά τα πρώτα τρία έτη της ζωής του, με εισοδηματικά κριτήρια, στην καθολική και δωρεάν προσχολική και βρεφονηπιακή αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 75% για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα κατοικίας των πολύτεκνων οικογενειών και στη σταδιακή εξομοίωση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων με εκείνα των πολύτεκνων οικογενειών.

Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλία ξεκίνησε χθες από το Προάστιο Καρδίτσας, όπου συναντήθηκε με αγρότες, ενώ ακολούθησε συνάντηση με πολίτες στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.

Το απόγευμα ο κ. Ανδρουλάκης θα μεταβεί στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όπου θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους του Δήμου Κιλελέρ, ενώ αύριο θα επισκεφθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο JOIST στη Λάρισα, τους σεισμόπληκτους στο Δαμάσι, τον Τύρναβο και την Ελασσόνα.