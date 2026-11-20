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Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται Τούρκος μαφιόζος ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Ρόδο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Interpol με Ερυθρά Αγγελία.

Ο 36χρονος ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (19/11) κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για ληστείες, ενώ αναζητούνταν διεθνώς για τις σοβαρές ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εντοπίστηκε στη Ρόδο 36χρονος διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών Αρχών. Χθες το απόγευμα (19 Νοεμβρίου 2026) εντοπίστηκε στη Ρόδο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 36χρονος αλλοδαπός, που σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη ληστεία και συνέργεια σε διακεκριμένη ληστεία. Ο διωκόμενος συνελήφθη με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.