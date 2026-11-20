Σε 227 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία έχει προχωρήσει η αστυνομία στην Πάτρα το 2026, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα, ο υποδιοικητής του Β΄ αστυνομικού τμήματος της πόλης, αστυνομικός υποδιευθυντής, Χρήστος Κουτσουπιάς.

Επίσης, σύμφωνα με τον υποδιοικητή, το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο λειτουργεί στο Β΄ αστυνομικό τμήμα, έχει επιληφθεί το πρώτο 10μηνο σε 447 περιστατικά, ενώ εκ των 227 συλληφθέντων δραστών, 178 ήταν άνδρες και 49 γυναίκες.

Επιπλέον, έχει χορηγηθεί η εφαρμογή panic button σε 91 θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ υπήρξε ενεργοποίηση της εφαρμογής σε 14 περιπτώσεις.

221 συλλήψεις το 2025

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το 2025 είχαν συλληφθεί στην Πάτρα, 221 άτομα, εκ των οποίων 169 άνδρες και 52 γυναίκες, ενώ το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας είχε επιληφθεί σε 429 περιστατικά.

Επίσης, είχαν χορηγηθεί 107 panic button και 16 φορές υπήρξε ενεργοποίηση της εφαρμογής.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Χρήστος Κουτσουπιάς, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, «25 Ημέρες Δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή», που υλοποιείται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Αστυνομία, με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, «σκοπός μας είναι κάθε άνθρωπος που βιώνει βία μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος και ότι υπάρχει μία οργανωμένη υπηρεσία στην οποία μπορεί να απευθυνθεί, να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια».

Ακόμη σημείωσε ότι «στην πράξη, όταν ένα θύμα έρχεται στην υπηρεσία μας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φροντίσουμε για την ασφάλειά του» και συνέχισε: «Ακούμε όσα έχει να μας αναφέρει, αξιολογούμε την κατάσταση και προχωρούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ενημερώνοντας παράλληλα τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, ενημερώνουμε τα θύματα για τα δικαιώματά τους, για τις δομές φιλοξενίας και υποστήριξης, συνεργαζόμενοι με τους αρμόδιους φορείς».

Από την πλευρά της, η ανθυπαστυνόμος, Μαρία Γκόλφη, που έχει υπηρετήσει στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, επεσήμανε στις δηλώσεις της ότι «είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μία απλή οικογενειακή διαφορά ή ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και όταν στοιχειοθετούνται οι προβλεπόμενες αξιόποινες πράξεις αντιμετωπίζεται από την πολιτεία σύμφωνα με το νόμο».

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι «όποιος άνθρωπος βιώνει ενδοοικογενειακή βία, να μη φοβάται να μιλήσει, να μην θεωρεί τη βία φυσιολογική και να μην προτιμά την σιωπή».

Επίσης, είπε ότι η Αστυνομία και τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας είναι εδώ για να ακούσουν τα θύματα, να τα βοηθήσουν και να τα προστατεύσουν στο μέγιστο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους».