Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο εδώλιο του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης κάθεται ο χειρουργός του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, για την υπόθεση του 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάρτιο, αφού ενημερώθηκε με καθυστέρηση περίπου ενός έτους ότι έπασχε από καρκίνο.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή (20/11), με την οικογένεια του εκλιπόντος να ζητά να αποδοθούν ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της βιοψίας, που, όπως υποστηρίζει, αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της ασθένειάς του.

Ο γιατρός αντιμετωπίζει την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ωστόσο η πλευρά της οικογένειας ζητά την αναβάθμισή της σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος έχασε πολύτιμο χρόνο για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο.

«Πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά»

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του γιου του 55χρονου, ο οποίος περιέγραψε ενώπιον των στρατιωτικών δικαστών τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, αλλά και την πεποίθηση της οικογένειας ότι η έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσε να είχε αλλάξει την πορεία της νόσου.

«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως, σύμφωνα με όσα τους είχε εξηγήσει ο ογκολόγος, εάν η διάγνωση είχε γίνει εγκαίρως, η ασθένεια θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

«Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.

«Δώδεκα μήνες για τη λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και στέλεχος της χειρουργικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου είχε πραγματοποιηθεί η επέμβαση του 55χρονου. Όπως ανέφερε, ο ασθενής είχε πάρει εξιτήριο την επόμενη ημέρα του χειρουργείου, καθώς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του δεν είχε εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για διαχρονικό πρόβλημα καθυστερήσεων στην εξέταση των βιοψιών από το εργαστήριο, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να ενημερώσει τον ασθενή για τα αποτελέσματα έναν χρόνο μετά την επέμβαση.

«Έναν χρόνο μετά είχα τον δυσάρεστο ρόλο να ενημερώσω τον 55χρονο για τα αποτελέσματα», κατέθεσε.

Όπως εξήγησε, όταν έγινε γνωστή η διάγνωση, ο καρκίνος είχε ήδη προχωρήσει και είχε δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα.

«Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντοτε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση. Ο γιατρός που τον χειρούργησε δεν είδε τίποτα ύποπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για τη λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων-γιατρών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καθυστέρησε η διάγνωση και να διερευνηθούν οι ευθύνες για την τραγική κατάληξη.

Στο μικροσκόπιο και οι ευθύνες της διοίκησης

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης δεν περιορίζεται μόνο στον γιατρό που βρίσκεται στο εδώλιο, καθώς εξετάζονται και οι ευθύνες της τότε διοίκησης του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο τότε διοικητής του νοσοκομείου έχει παραπεμφθεί να δικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις καθυστερήσεις στην εξέταση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της βιοψίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις σοβαρές διαστάσεις που μπορεί να λάβει μια καθυστέρηση στην ιατρική διάγνωση, με την οικογένεια του 55χρονου να αναζητά απαντήσεις και δικαίωση για τον θάνατό του.