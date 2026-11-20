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Χωρίς τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά στα επόμενα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια της θa αγωνιστεί η ΑΕΚ, καθώς η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA επέβαλε στον Μαυριτανό εξτρέμ ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών.

Η τιμωρία του ποδοσφαιριστή της Ένωσης αφορά την αποβολή του στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου φέρεται να εξύβρισε τον Ιταλό διαιτητή του αγώνα, Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Τα παιχνίδια του Champions League που χάνει

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, ο Κοϊτά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής τόσο στην εκτός έδρας αναμέτρηση στην Ιταλία απέναντι στην Κόμο (για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 24/11), όσο και στον εντός έδρας αγώνα με τη Γαλατασαράι, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 Δεκεμβρίου στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.