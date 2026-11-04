ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Κοίταξε στα μάτια τη «Βασίλισσα», αλλά «λύγισε» από την βολίδα του Βαλβέρδε – Δείτε βίντεο

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-2 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Ένωση προηγήθηκε δύο φορές με τους Κοϊτά (12’) και Πήλιο (75’), αλλά οι Μπέλιγχαμ (32’) και Εμπαπέ (78’) ισοφάρισαν για τους φιλοξενούμενους. Ο Βαλβέρδε στο 92’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, ενώ μετά τη λήξη αποβλήθηκε ο Κοϊτά για διαμαρτυρία.

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Αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης - ΑΕΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 3-2 στην Allwyn Arena, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
  • Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ στο 12’ και ο Πήλιος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στο 75’, αλλά οι Μπέλιγχαμ (32’) και Εμπαπέ (78’) ισοφάρισαν για τους Μαδριλένους.
  • Η αναμέτρηση κρίθηκε στο 92ο λεπτό με δυνατό σουτ του Βαλβέρδε έξω από την περιοχή, ενώ μετά τη λήξη ο Κοϊτά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

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Η ΑΕΚ προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 3-2 στην Allwyn Arena, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 92ο λεπτό, ολοκληρώνοντας την ανατροπή των Μαδριλένων.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς άνοιξε το σκορ στο 12’ με τον Κοϊτά, πριν ο Μπέλιγχαμ ισοφαρίσει στο 32’. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πήλιος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Ένωση στο 75’, αλλά ο Εμπαπέ απάντησε τρία λεπτά αργότερα. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Βαλβέρδε σκόραρε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ παρέμεινε στους τρεις βαθμούς, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Κοϊτά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Το πρώτο ημίχρονο: Προβάδισμα με Κοϊτά και ισοφάριση από τον Μπέλιγχαμ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε επιθετικά την αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία στο 5ο λεπτό. Ο Μάγερ γύρισε την μπάλα από τα αριστερά προς τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 10’, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά από στημένη φάση, χωρίς να καταφέρουν να νικήσουν τον Βέλγο τερματοφύλακα. Δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, η Ένωση κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Ο Γκατσίνοβιτς συμμετείχε στην ανάπτυξη της επίθεσης, ο Γιόβιτς τροφοδότησε τον Κοϊτά στη δεξιά πλευρά της περιοχής και ο Μαυριτανός εξτρέμ, αφού απέφυγε τον Κουκουρέγια, σούταρε δυνατά με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 12’.

Η ΑΕΚ διατήρησε την επιθετική της δραστηριότητα και στο 17’ πλησίασε σε δεύτερο γκολ. Ο Γκατσίνοβιτς βρήκε τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε το σουτ του Σέρβου επιθετικού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης άρχισε σταδιακά να αποκτά μεγαλύτερη κατοχή και να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή των γηπεδούχων. Η πρώτη τελική προσπάθεια των φιλοξενούμενων καταγράφηκε στο 21’, όταν ο Εμπαπέ σούταρε άστοχα.

Στο 28’, ο Μπέλιγχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να ισοφαρίσει.

Ο Κουκουρέγια πραγματοποίησε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά και ο Μπέλιγχαμ, με τακουνάκι μπροστά από τον Ρέλβας, νίκησε τον Μπρινιόλι, διαμορφώνοντας το 1-1 στο 32’.

Μετά την ισοφάριση, οι Μαδριλένοι συνέχισαν να πιέζουν. Στο 38’, ο Μπρινιόλι μπλόκαρε προσπάθεια του Κουκουρέγια, ενώ στο 42’ απέκρουσε σε τετ α τετ με τον Βινίσιους, σε φάση που υποδείχθηκε οφσάιντ.

Η τελευταία αξιόλογη επίθεση του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε στο 45’, όταν ο Βινίσιους γύρισε την μπάλα προς τον Μπερνάρντο Σίλβα, χωρίς ο Πορτογάλος να ολοκληρώσει την προσπάθεια.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ ισόπαλο.

Το δεύτερο ημίχρονο: Ο Πήλιος έκανε το 2-1, άμεση απάντηση από τον Εμπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο επιδιώκοντας να πάρει το προβάδισμα και στο 50’ ο Μιλιτάο δοκίμασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει.

Στο 53’, ο Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε την πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ, αντικαθιστώντας τον Μάγερ με τον Ζίνι, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αριστερή πλευρά.

Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν σημαντική ευκαιρία. Ο Εμπαπέ γύρισε την μπάλα από τα δεξιά προς τον Κουκουρέγια, που σούταρε από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Ρότα απομάκρυνε πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο ακόμη αλλαγές, χρησιμοποιώντας τον Μαρίν και τον Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός τοποθετήθηκε δίπλα στον Γιόβιτς, ενώ ο Μαρίν ανέλαβε ρόλο στη μεσαία γραμμή.

Στο 62’, ο Εμπαπέ απείλησε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ. Στο 64’, ο Βάργκα επιχείρησε κεφαλιά έπειτα από γέμισμα του Ρέλβας, αλλά ο Κουρτουά μπλόκαρε, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ πάνω από την εστία.

Στο 66’, ο Ζοσέ Μουρίνιο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Βαλβέρδε και Έντρικ, αντικαθιστώντας τους Μπερνάρντο Σίλβα και Ντιομαντέ.

Παρά την πίεση της Ρεάλ, η ΑΕΚ συνέχισε να αναζητά χώρους στις αντεπιθέσεις και στο 75’ κατάφερε να πάρει για δεύτερη φορά το προβάδισμα.

Ο Σταύρος Πήλιος ξεκίνησε την προσπάθεια από την αριστερή πλευρά, συνεργάστηκε με τον Κοϊτά και κινήθηκε μέσα στην περιοχή. Ο Μαυριτανός τού επέστρεψε την μπάλα και ο αριστερός μπακ της Ένωσης πλάσαρε τον Κουρτουά, σημειώνοντας το 2-1.

Η αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άμεση. Στο 78’, ο Μπέλιγχαμ τροφοδότησε με κάθετη πάσα τον Ντάμφρις, ο οποίος έκανε το γύρισμα από τα δεξιά. Ο Εμπαπέ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν τρίτο γκολ και στο 80’ ο Μπρινιόλι πραγματοποίησε επέμβαση σε κοντινή προσπάθεια του Ντάμφρις, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Στο 81’, ο Μουρίνιο αντικατέστησε τους Κουκουρέγια και Βινίσιους με τους Καρέρα και Ντίας, ενώ στο 85’ πέρασε και ο Εσπί στη θέση του Μπέλιγχαμ.

Στο 86’, η Ρεάλ πλησίασε στην ανατροπή. Ο Έντρικ ξεκίνησε την αντεπίθεση και τροφοδότησε τον Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μπρινιόλι. Ο Γάλλος επιθετικός επιχείρησε να σκοράρει, όμως η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το γκολ του Βαλβέρδε στο 92’ έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ

Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ προσπάθησε να διατηρήσει το 2-2, με τον Νίκολιτς να χρησιμοποιεί και τον Ζούμπκοφ αντί του Γιόβιτς στο 88’.

Ωστόσο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο 66’, επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3 στο 92’.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτά τους τρεις βαθμούς, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε προηγηθεί δύο φορές. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο διαιτητής απέβαλε τον Κοϊτά με απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Κίτρινες κάρτες: Αριάγκα (34’), Κουκουρέγια (65’).
Κόκκινη κάρτα: Κοϊτά (μετά τη λήξη).
Γκολ: 12’ Κοϊτά (1-0), 32’ Μπέλιγχαμ (1-1), 75’ Πήλιος (2-1), 78’ Εμπαπέ (2-2), 92’ Βαλβέρδε (2-3).
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα, Κάιρινεν (60’ Βάργκα), Μάγερ (53’ Ζίνι), Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (60’ Μαρίν), Γιόβιτς (88’ Ζούμπκοφ).
Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια (81’ Καρέρα), Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (66’ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ (85’ Εσπί), Βινίσιους (81’ Ντίας), Ντιομαντέ (66’ Έντρικ), Εμπαπέ.

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