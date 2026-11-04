Γιώργος Αλκαίος: «Υπάρχει άνθρωπος που έχει πάρει τραγούδι μου, το έχει κάνει διασκευή χωρίς να με ρωτήσει και το πουλάει σαν δικό του»

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή την περίοδο για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων στα τραγούδια, ο Γιώργος Αλκαίος μοιράστηκε μία προσωπική του ιστορία, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Happy Day».

Μιλώντας για το θέμα των δικαιωμάτων, ο Γιώργος Αλκαίος ανέφερε πως: «Εγώ έχω περάσει πολύ δύσκολα με δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που έχει πάρει τραγούδι μου, το έχει κάνει διασκευή χωρίς να με ρωτήσει, το έχει βγάλει στις πλατφόρμες και το πουλάει σαν δικό του. Μία κοπέλα με μία κιθάρα είχε πει ένα τραγούδι μου και το πήρε ένας DJ και το ανέβασε κανονικά στις πλατφόρμες. Δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε».

«Δεν κινήθηκα νομικά, γιατί δεν είμαι από αυτούς. Άμα κινηθείς νομικά, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όποιος κάνει κακό και άδικο, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ποτέ. Το κάρμα ξέρει όλες τις διαδρομές, θα σε πετύχει εκεί που δεν το περιμένεις», εξήγησε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.