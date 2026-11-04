Γουίλιαμ Γουέσλερ στον ANT1: «H πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου είναι μειωμένη»

Την εκτίμηση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ περιορίζει βραχυπρόθεσμα την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, χωρίς να αποκλείεται νέα ένταση στο μέλλον, διατύπωσε ο διευθυντής προγραμμάτων Μέσης Ανατολής του Atlantic Council, Γουίλιαμ Γουέσλερ. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και τη Σία Κοσιώνη, αναφέρθηκε στις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στις προοπτικές διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς και στις εξελίξεις στο Ισραήλ.

Ο κος Γουέσλερ, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, εκτίμησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα χρειαστεί να εξασφαλίσει τη στήριξη του κόμματός του, προτού καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του.

«Νομίζω ότι άμεσα η πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου είναι μειωμένη σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε πριν από τις εκλογές. Ο πρόεδρος Τραμπ μάλλον έχει να δουλέψει με το δικό του κόμμα, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα έχει ανθρώπους στο πλευρό του», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να εξασφαλίσει και τη στήριξη του αντιπροέδρου, ο οποίος, όπως είπε, έχει ζητήσει μέσω ανάρτησής του τον τερματισμό του πολέμου.

«Πάντως, μακροπρόθεσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι θα δει τον εφιάλτη να γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, θα το δει ως μια ήττα λόγω δικών του πράξεων και ενεργειών. Είναι ασαφές πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Ίσως να οδηγηθούμε σε περαιτέρω κλιμάκωση αργότερα», πρόσθεσε.

Οι προοπτικές συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμβιβασμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Γουέσλερ υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική πίεση που μπορεί να ασκήσει στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Είναι σημαντικό για το ιρανικό καθεστώς, για το αφήγημά του, ότι μπορεί να επιφέρει βλάβη στον Αμερικανό πρόεδρο. Έτσι το έχουν δει. Έτσι το είδαν και με τον πρόεδρο Κάρτερ, με την υπόθεση των ομήρων, με τον Τζορτζ W. Μπους, με το Ιράκ, και τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται να οδηγήσει την ιρανική πλευρά σε υπερβολικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Ο κίνδυνος για εκείνους είναι, ουσιαστικά, να απαιτήσουν στις διαπραγματεύσεις πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να πάρουν», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Γουέσλερ, οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν κοινό έδαφος σε επιμέρους ζητήματα τακτικής. Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικές διαφωνίες σε ευρύτερα θέματα, κυρίως όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις εξελίξεις στον Λίβανο.

«Υπάρχουν ευρύτερα θέματα στα οποία απέχουν πάρα πολύ, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα ή με το τι θα γίνει με τον Λίβανο. Είναι ασαφές αν θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία», ανέφερε.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης στο Ισραήλ και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ, ο διευθυντής προγραμμάτων Μέσης Ανατολής του Atlantic Council συνέδεσε τις επόμενες εξελίξεις με τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις ισραηλινές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας.

«Ξέρετε, θα εξαρτηθεί από τη φύση της ισραηλινής κυβέρνησης που θα προκύψει από τις δικές τους εκλογές, που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα», δήλωσε.

Ο Γουέσλερ εξέφρασε την ελπίδα ότι τα κόμματα που είχαν ταχθεί κατά της προηγούμενης κυβέρνησης θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη συγκρότηση ενός πλουραλιστικού κυβερνητικού σχήματος, στο οποίο θα εκπροσωπούνται διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

«Ελπίζω ότι αυτό θα δώσει περισσότερα κίνητρα στην πλειοψηφία των κομμάτων που ήταν κατά της τρέχουσας κυβέρνησης στο Ισραήλ να συνεννοηθούν και να δημιουργηθεί μια τέτοια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση πλουραλιστική, η οποία θα έχει μια ευρεία γκάμα διαφορετικών απόψεων, αλλά θα μάθει να συνεργάζεται», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η επίτευξη μιας τέτοιας συνεργασίας προϋποθέτει πολιτικές υποχωρήσεις από τους αρχηγούς των κομμάτων, καθώς ορισμένοι θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει απέναντι στους ψηφοφόρους τους.

«Είναι ασαφές αν θα μπορέσουν να το καταφέρουν αυτό, διότι θα σημαίνει ότι κάποιοι από τους ηγέτες αυτών των κομμάτων θα πρέπει να απεμπολήσουν κάποιες από τις υποσχέσεις που έκαναν στους ψηφοφόρους τους. Αυτό όμως απαιτείται για να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση», κατέληξε.