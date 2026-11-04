Τραμπ: Διαψεύδει τις φήμες ότι σκοπεύει να αντικαταστήσει τον Πιτ Χέγκσεθ – «Κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες περί απομάκρυνσής του. Οι πληροφορίες αμερικανικών δικτύων ανέφεραν ότι εξετάζεται η αντικατάστασή του μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, την οποία ο πρόεδρος και ο Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.
  • Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα μετέδιδαν πως ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.

«Όχι, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο, που τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ.

Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα, όπως το CBS, μετέδιδαν πως ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.

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