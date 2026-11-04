ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της Citibank στη Φλόριντα

Συναγερμός σήμανε στη Φλόριντα έπειτα από πυροβολισμούς σε μεγάλο συγκρότημα γραφείων της Citibank στην περιοχή της Τάμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης. Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες SWAT απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στην εκκένωση των κτιρίων όπου εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @Breaking911/X
Πηγή: @Breaking911/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Φλόριντα έπειτα από πυροβολισμούς σε συγκρότημα γραφείων της Citibank στην Τάμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης.
  • Ο σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο επιβεβαίωσε ότι ο φερόμενος δράστης είναι νεκρός, ενώ ανέφερε πως οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.
  • Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες SWAT που προχώρησαν στην εκκένωση των εγκαταστάσεων, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

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Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (4/11) στις αρχές της Φλόριντα, έπειτα από πυροβολισμούς σε μεγάλο συγκρότημα γραφείων της Citibank, στην περιοχή της Τάμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης.

Σύμφωνα με το Associated Press, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, μετά από αναφορές για ένοπλη απειλή.

Ο σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Κρόνιστερ, επιβεβαίωσε ότι ο φερόμενος δράστης είναι νεκρός, ενώ ανέφερε πως οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.

Ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση και εκκένωση των εγκαταστάσεων

Όπως μεταδίδει το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX 13, οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τους δρόμους κοντά στη διασταύρωση των Queen Palm Drive και Falkenburg Road.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ, σύμφωνα με το Spectrum News, στο σημείο κινητοποιήθηκαν και μονάδες SWAT.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των κτιρίων, ενώ τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν μεγάλες ουρές εργαζομένων που απομακρύνονταν από τις εγκαταστάσεις.

Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερα τριώροφα κτίρια γραφείων, στα οποία εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των νεκρών ή τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν επιπλέον τραυματίες.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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