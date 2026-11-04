ΗΠΑ: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της Citibank στη Φλόριντα

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (4/11) στις αρχές της Φλόριντα, έπειτα από πυροβολισμούς σε μεγάλο συγκρότημα γραφείων της Citibank, στην περιοχή της Τάμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης.
Σύμφωνα με το Associated Press, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, μετά από αναφορές για ένοπλη απειλή.
Ο σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, Τσαντ Κρόνιστερ, επιβεβαίωσε ότι ο φερόμενος δράστης είναι νεκρός, ενώ ανέφερε πως οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση.
@Breaking911 #BREAKING Targeted incident at Citibank Center in Brandon (near Tampa), FL. Suspect deceased per Sheriff Chronister. At least one wounded. People escorted out by police; area of Queen Palms Dr & Falkenburg Rd to avoid. Developing. https://t.co/QQxoQIxjl3
— Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) November 4, 2026
Ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση και εκκένωση των εγκαταστάσεων
Όπως μεταδίδει το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX 13, οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τους δρόμους κοντά στη διασταύρωση των Queen Palm Drive και Falkenburg Road.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ, σύμφωνα με το Spectrum News, στο σημείο κινητοποιήθηκαν και μονάδες SWAT.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των κτιρίων, ενώ τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν μεγάλες ουρές εργαζομένων που απομακρύνονταν από τις εγκαταστάσεις.
Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερα τριώροφα κτίρια γραφείων, στα οποία εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των νεκρών ή τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν επιπλέον τραυματίες.
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.