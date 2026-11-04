Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να «αγοράσεις» μια εκλογική δοκιμασία όσο πλούσιος κι αν είσαι

Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική ισχύς και η ανάγκη ελέγχου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης έργων του τελευταίου με τίτλο People Power στο Μουσείο Μπενάκη.

Ο πρωθυπουργός έθεσε τη διάσταση του πόσο ισχυροί είναι οι άνθρωποι που εξελίσσουν μία τεχνολογία και σε ποιον λογοδοτούν. «Έχουμε την πιο ισχυρή τεχνολογία στον κόσμο χωρίς εποπτεία και εμπιστευόμαστε ανθρώπους όπως ο Ιλον Μασκ ότι θα κάνουν το σωστό; Έχω τις αμφιβολίες μου…», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Επιπρόσθετα, έθεσε το ζήτημα της απόπειρας πολιτικής επιρροής του Ίλον Μασκ μέσω χρηματοδότησης:

«Η δεύτερη διάσταση είναι πόσο ισχυροί είναι αυτοί οι άνθρωποι», είπε και πρόσθεσε: «Είναι ΟΚ ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδέψει 440 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει μια αναμέτρηση στο Τέξας… Δεν δούλεψε. Είναι καλό θεωρώ με αυτή την έννοια το γεγονός ότι δεν μπορείς να “αγοράσεις” μια εκλογική δοκιμασία ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιος είσαι, γιατί για ποιο λόγο ασχολείσαι με τη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή θέλεις να επηρεάσεις τη δημόσια πολιτική; Είναι μάλλον το δεύτερο».