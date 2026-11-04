Στη Βουλή δικογραφία για τον Αλέξη Τσίπρα – Η υπόθεση αφορά τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019

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Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα δικογραφία που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τις συνθήκες ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το 2019. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε στην Ολομέλεια και συνδέεται με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει στον Άρειο Πάγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή καταγγελίες του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η αναφορά κατατέθηκε στις 8 Ιουλίου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να ζητεί την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των ισχυρισμών του Άδωνι Γεωργιάδη και τη διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Είχε προηγηθεί τηλεοπτική συνέντευξη του υπουργού Υγείας, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε χρήματα προκειμένου να προχωρήσει στις συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές, επικαλούμενος παλαιότερες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.

Η ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση αφορά την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στην ψήφιση των νέων Ποινικών Κωδίκων τον Ιούνιο του 2019, λίγες εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ήδη ανακοινώσει την προσφυγή στις κάλπες, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του Μαΐου.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σταύρος Κοντονής είχε ασκήσει έντονη κριτική σε επιμέρους διατάξεις, χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «φωτογραφικές διατάξεις» και «ακραία πράξη διαπλοκής».

Η πολιτική αντιπαράθεση και η απάντηση Τσίπρα

Η διαβίβαση της δικογραφίας πραγματοποιείται ενώ έχει αναζωπυρωθεί η πολιτική αντιπαράθεση για τις αλλαγές στην ποινική νομοθεσία το 2019.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει δημοσίως τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει «ποια γραμμάτια εξόφλησε» με την ψήφιση των επίμαχων διατάξεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι η αναμόρφωση των Ποινικών Κωδίκων ήταν αποτέλεσμα της εργασίας πολυμελούς νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Παράλληλα, έχει καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελίες είτε να σταματήσει να τις διατυπώνει.