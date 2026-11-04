Κουτσούμπας: Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι τράπεζες και το κράτος, με κατάργηση της αντιλαϊκής νομοθεσίας και πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας

«Η κυβέρνηση έχει τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες για το γεγονός ότι αφήνει τα φασιστοειδή να αλωνίζουν», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια και τους πλειστηριασμούς, αναφερόμενος στο περιστατικό «με την απαράδεκτη συμπεριφορά ΕΠΟΠ σε καταδρομείς στο ΚΕΕΔ στη Νέα Πέραμο» και στην «δολοφονική επίθεση φασιστοειδών στην Πάτρα εναντίον μαθητών και φοιτητών, μελών της ΚΝΕ».

Σε ό,τι αφορά το θέμα του κυβερνητικού νομοσχεδίου, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέδειξε «την μάχη που δίνουν εργατικές – λαϊκές οικογένειες σε όλη τη χώρα για να σώσουν τα σπίτια τους, με πλατιά λαϊκή αλληλεγγύη από σωματεία, φορείς και γειτονιές, με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή, ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες τις αστικές κυβερνήσεις».

«Το εκρηκτικό πρόβλημα», τόνισε, «αποτυπώνει τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, τις συνέπειες της στέγης-εμπόρευμα και της συγκέντρωσης του πλούτου σε λίγα χέρια».

«Αυτό γίνεται σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο», υπογράμμισε, «γι’ αυτό οι λαοί είναι παντού στο δρόμο, απέναντι σε κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων».

Όπως υπογράμμισε, «δημιουργείται μια ακόμα γενιά με “κόκκινα” δάνεια, με χιλιάδες επιπλέον σπίτια να βγαίνουν στο σφυρί, εξαιτίας των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά που δεν είναι σε θέση όχι μόνο να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων, αλλά ούτε καν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, με τα βάρη που τους φόρτωσε η αντιλαϊκή πολιτική και την περίοδο της κρίσης και στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, για να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις των μεγάλων ομίλων και οι πολεμικοί ΝΑΤΟϊκοί εξοπλισμοί».

«Κι έρχεται κι από πάνω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυξάνει διαρκώς τα επιτόκια, μήπως και συγκρατήσει τον πληθωρισμό, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα και τις δόσεις των δανείων, σε ύψη που ο εργαζόμενος, ο βιοπαλαιστής αυτοαπασχολούμενος επαγγελματοβιοτέχνης, ο αγρότης δεν είχαν υπολογίσει και δεν μπορούν να ανταποκριθούν» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας «την κοκορομαχία που έστησαν τα αστικά κόμματα γύρω από ένα όντως εντελώς απαράδεκτο άρθρο του κυβερνητικού νομοσχεδίου», ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι «το εν λόγω άρθρο που αποσύρθηκε κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή ήταν το κερασάκι στην τούρτα που έχουν φτιάξει όλες μαζί οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και ΝΔ ξηλώνοντας μεθοδικά την προστασία της λαϊκής κατοικίας και εξασφαλίζοντας πραγματική ασυδοσία για τις τράπεζες, τα funds και τους servicers.

«Η κυβέρνηση να αποσύρει ολόκληρο το νομοσχέδιο»

Κάλεσε την κυβέρνηση «να αποσύρει ολόκληρο το νομοσχέδιο, καθώς στην πραγματικότητα ενισχύει αυτή την ασυδοσία, καλύπτει τη ληστεία που συντελείται σε βάρος λαϊκών οικογενειών μέσα από νέες πλατφόρμες, που θα καταλήξουν να είναι το άλλοθι της άρνησης των πιστωτών σε πλήρη ουσιαστική και κατανοητή πληροφόρηση».

Αναφέρθηκε, επίσης, σε άλλες «απαράδεκτες ή προσχηματικές διατάξεις του νομοσχεδίου», όπως για «τα ήδη εισπραχθέντα ποσά μέσω πλειστηριασμών καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου τοκοφορίας, για τους όρους των ρυθμίσεων πριν τους πλειστηριασμούς, για το επιτόκιο στον εξωδικαστικό για τους ευάλωτους οφειλέτες κ.λπ.».

«Και για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο μπαίνει το βασικό ερώτημα. Ποιος θα πληρώσει; Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει; Ο λαός ή οι τράπεζες – τα funds – οι servicers – το κράτος; Η κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα του συστήματος, παρά τις παραλλαγές, λένε ότι πρέπει να πληρώσει ο λαός. Εμείς λέμε “φτάνει πια”, αρκετά τους έχει πληρώσει ο λαός όλους αυτούς. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι τράπεζες και το κράτος μέσα από το γενναίο κούρεμα των χρεών του, με την καθολική προστασία της κύριας κατοικίας και των όποιων περιουσιακών στοιχείων, με κατάργηση όλης αυτής της αντιλαϊκής νομοθεσίας, όπως προβλέπει και η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την οποία θα καταθέσουμε ξανά τις επόμενες μέρες. Και εκεί θα κριθεί η στάση που θα κρατήσει το κάθε κόμμα. Θα δούμε αν θα φέρει αυτή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ η κυβέρνηση της ΝΔ προς συζήτηση και αν θα τη στηρίξουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης ή θα καταπιείτε τη γλώσσα σας, όπως κάνετε συνήθως» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε παράλληλα στους στόχους πάλης του εργατικού – λαϊκού κινήματος για τη λαϊκή στέγη, τονίζοντας ότι «οι στόχοι αυτοί προσκρούουν στους στόχους κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου στους στόχους των ματωμένων πλεονασμάτων του σημερινού εχθρικού κράτους και της ΕΕ».

Για ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σχολιάζοντας τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «η δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια δεν μπορεί να βρει διέξοδο στο δίπολο Ρεπουμπλικάνων – Δημοκρατικών, την ώρα που τα κλειδιά παραμένουν στα χέρια των μεγάλων μονοπωλίων».

Αναφορικά με τις εξελίξεις με το απαράδεκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις επικλήσεις της κυβέρνησης στο «διεθνές δίκαιο», τόνισε ότι η κυβέρνηση «το “θυμήθηκε” αργά, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είπε κουβέντα για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη, για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, για τον εγκληματικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στην Κούβα», ενώ ταυτόχρονα «προωθεί την ακόμα βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

«Εμείς έχουμε πάρει τη θέση μας στην πλευρά της πατρίδας του ελληνικού λαού, την οποία είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με όλους τους τρόπους, όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις, βγάζοντας τον λαό στο προσκήνιο», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας πως «όλα αυτά που μαυρίζουν τη ζωή του μπορούν να ξεπεραστούν μόνο στον δρόμο του αγώνα, στο δρόμο της ανατροπής με δυνατό ΚΚΕ».