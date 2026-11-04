Ηράκλειο: Τροχαίο στο Εσταυρωμένο – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα

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Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, λίγα μέτρα μετά το κτίριο του ΕΦΚΑ, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το ένα όχημα φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, τη στιγμή που το δεύτερο κινούνταν ευθεία, με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξαν δύο τραυματίες, μεταξύ των οποίων μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.