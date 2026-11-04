Ηράκλειο: Τροχαίο στο Εσταυρωμένο – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, στην περιοχή του Εσταυρωμένου μετά το κτίριο του ΕΦΚΑ, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν δύο τραυματίες, ανάμεσά τους μία ηλικιωμένη γυναίκα, στο νοσοκομείο. Το συμβάν προκάλεσε κυκλοφοριακή αναστάτωση, με την κίνηση των οχημάτων στην περιοχή να διεξάγεται με δυσκολία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς τραυματίστηκαν δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και μία ηλικιωμένη γυναίκα.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονη κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή, με τη διέλευση των οχημάτων να πραγματοποιείται με δυσκολία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, λίγα μέτρα μετά το κτίριο του ΕΦΚΑ, στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το ένα όχημα φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, τη στιγμή που το δεύτερο κινούνταν ευθεία, με κατεύθυνση από το Ηράκλειο προς τις Μοίρες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξαν δύο τραυματίες, μεταξύ των οποίων μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΡΗΤΗ

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