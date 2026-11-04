Ιεράπετρα: Βυθίστηκε βάρκα με μετανάστες νότια της Χρυσής – Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας, έπειτα από βύθιση λέμβου που μετέφερε μετανάστες. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό επιζώντα στο νησί, ενώ στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού, παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες 5 έως 6 μποφόρ. Ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας, μετά τη βύθιση βάρκας που μετέφερε μετανάστες.
  • Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τη δήλωση μετανάστη που εντοπίστηκε στο νησί, ο οποίος ανέφερε ότι η λέμβος στην οποία επέβαινε βυθίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων.
  • Στην περιοχή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού, παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας, καθώς φαίνεται να έχει βυθιστεί βάρκα που μετέφερε μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΡΤ, η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τη δήλωση μετανάστη που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή και ανέφερε ότι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς βυθίστηκε κοντά στο νησί, χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Μέχρι 17:30 περίπου δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων ή για το εάν έχουν εντοπιστεί άλλοι επιζώντες.

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