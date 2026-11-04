Ιεράπετρα: Βυθίστηκε βάρκα με μετανάστες νότια της Χρυσής – Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας, καθώς φαίνεται να έχει βυθιστεί βάρκα που μετέφερε μετανάστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΡΤ, η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τη δήλωση μετανάστη που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή και ανέφερε ότι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς βυθίστηκε κοντά στο νησί, χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Μέχρι 17:30 περίπου δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων ή για το εάν έχουν εντοπιστεί άλλοι επιζώντες.