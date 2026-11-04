Πάτρα: Αντιφασιστικό συλλαλητήριο μετά τα σοβαρά επεισόδια στα Ζαρουχλέικα – Φωτογραφίες και βίντεο

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Μαζικό αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ταραμπούρα και εν συνεχεία πορεία σε δρόμους και γειτονιές της Πάτρας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, με πρωτοβουλία φορέων της πόλης, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Ζαρουχλέικα.

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτέλεσε η επίθεση σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, καθώς και νεαρών που έσπευσαν να τη βοηθήσουν, σύμφωνα με το thebest.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η μαθήτρια είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές και προσπάθειες εκφοβισμού. Το βράδυ της Τρίτης, ομάδα ατόμων φέρεται να συγκεντρώθηκε κοντά στην κατοικία της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν επεισόδια.

Μαχαίρια και σιδερογροθιές

Από την πλευρά τους, οργανώσεις κάνουν λόγιο για επίθεση με μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Οι φορείς χαρακτηρίζουν την καταγγελλόμενη επίθεση φασιστικού χαρακτήρα και ζητούν την καταδίκη ανάλογων ενεργειών.

Η κινητοποίηση επικεντρώθηκε στην προστασία των μαθητών και στην αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού, με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συλλογικής αντίδρασης.

Το συλλαλητήριο αποτελεί δημόσια διαμαρτυρία για όσα καταγγέλθηκαν στα Ζαρουχλέικα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης και την πιθανή εμπλοκή ατόμων του ακροδεξιού χώρου.

Στη συγκέντρωση μίλησε και ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Πελετίδης.