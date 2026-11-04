Πάτρα: Ελεύθεροι οι 11 από τους 12 συλληφθέντες για τη συμπλοκή στα Ζαρουχλέικα – Στον ανακριτή ο 12ος

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Ελεύθεροι αφέθηκαν 11 από τους 12 συλληφθέντες για τη συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, με απολογισμό οκτώ ελαφρά τραυματίες. Ο δωδέκατος αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή όπλου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Οι οκτώ τραυματίες, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στους συλληφθέντες, είχαν αφεθεί νωρίτερα ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Η καταγγελία της ανήλικης και η συμπλοκή

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από το επεισόδιο προηγήθηκε καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι περίπου 15 άτομα την προσέγγισαν έξω από την κατοικία της, την εξύβρισαν και την απείλησαν.

Μετά την καταγγελία, συγγενείς και φίλοι της ανήλικης συγκεντρώθηκαν στο σημείο, όπου στη συνέχεια έφτασαν και άλλα άτομα από την ομάδα που είχε προσεγγίσει τη μαθήτρια.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία τραυματίστηκαν οκτώ άτομα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν ελαφρά τραύματα. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησαν.

Το πιστόλι, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ευρήματα

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών εντοπίστηκε όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι τύπου Tokarev, με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, ένα πλαστικό ομοίωμα σιδηρογροθιάς, μία κουκούλα full face, ένα κράνος και μικροποσότητα κάνναβης.

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι το πιστόλι κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς να έχει αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Από τους 12 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος, οι οκτώ ήταν οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις επέβαιναν στο όχημα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών.