Πάτρα: 12 συλλήψεις για επίθεση ακροδεξιών σε μαθήτρια – Η καταγγελία του ΚΚΕ και η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Την επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) στην περιοχή Ζαρουχλέικα, στην Πάτρα, καταγγέλλουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αποδίδοντας την επίθεση σε ομάδα ακροδεξιών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από άτομα που φέρονται να είχαν μαζί τους σιδερογροθιές και μαχαίρια, ενώ τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να την υπερασπιστούν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δώδεκα ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, ομάδα -15- περίπου ατόμων προσέγγισαν την οικία της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ στην συνέχεια μετά από πρόκλησή της μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη -15- άτομα της πρώτης ομάδας οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι και σε έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν :

-1- πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια,

-1- πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς,

-1- κουκούλα τύπου full face,

-1- κράνος και

μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο, για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, που επέβαιναν στο όχημα, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων στην υπόθεση».

Ο Δήμος Πατρέων

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας καταγγέλλει τη δολοφονική επίθεση ομάδας φασιστοειδών που είχαν στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια μέλους του Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας το βράδυ της Τρίτης στα Ζαρουχλέικα. Οι φασίστες με σιδηρογροθιές και μαχαίρια επιτέθηκαν σε μέλη της οικογένειάς της και σε φίλους -όλοι τους πρωτοπόροι στους αγώνες της νεολαίας- που βρέθηκαν εκεί για να την υπερασπιστούν, αφού η χθεσινή επίθεση αποτελεί συνέχεια επανειλημμένων προσπαθειών εκφοβισμού».

Επίσης, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι «σήμερα, στις 18:00 το απόγευμα, οργανώνεται συλλαλητήριο φορέων στην πλατεία Ταραμπούρα, ενάντια στην εγκληματική φασιστική επίθεση».

ΤΟ ΚΚΕ

Τέλος, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τονίζουν: «Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλος της ΚΝΕ, με μπράβους, σιδηρογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν».