Νυφούδης στον Realfm 97,8: Δεν είμαστε και χριστιανοί μάρτυρες – Τρώμε σφαλιάρες από τον Μάιο, έπρεπε κι εμείς να αντεπιτεθούμε

Για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τις επιπτώσεις της ήττας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την ακρίβεια, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8 o αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης.

«Σίγουρα από τη δική μας πλευρά είναι μία θετική εξέλιξη γιατί βλέπαμε τον Πρόεδρο Τραμπ να λειτουργεί κάπως ανεξέλεγκτα, και αναφορικά με τα ελληνικά δεδομένα, έχει εκφράσει πολλές φορές τη στήριξή του στην Τουρκία για το πρόγραμμα F-16 κ.λπ. Θεωρούμε ότι η ισορροπία αυτή που δημιουργείται στο αμερικάνικο σκηνικό θα λειτουργήσει υπέρ μας. Βέβαια, θέλει πολλή δουλειά. Βλέπουμε και Ελληνοαμερικανούς να εκλέγονται ξανά και ευελπιστούμε ότι με τη σωστή συνεργασία και σχεδιασμό αυτό θα λειτουργήσει υπέρ της χώρας, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο» τόνισε σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.

Πώς επηρεάζει η ήττα Τραμπ την Ευρώπη

Ερωτηθείς εάν η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπου ήδη σε αρκετές χώρες καταγράφεται άνοδος της σκληρής δεξιάς και της ακροδεξιάς είπε: «Εγώ κρατάω αυτό που λέμε κι εμείς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Μάιο, ότι δεν μπορεί άλλο ο κόσμος να ζήσει όπως έχουν διαμορφωθεί οι οικονομικές συνθήκες στην κοινωνία. Το βλέπουμε λοιπόν και στην Αμερική. Ένα μεγάλο διακύβευμα για τους Δημοκρατικούς ήταν αναδιανομή του πλούτου, ότι δεν αντέχουμε άλλο την υπερσυγκέντρωση του πλούτου στους υπερπλουσίους, πρέπει και ο κόσμος ο πολύς να ζήσει καλά. Το είδαμε στη Σερβία, στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες. Σε αντίθεση βέβαια με τη Γερμανία όπου ανεβαίνει η ακροδεξιά. Ναι, είναι δύο πρόσωπα, αλλά εγώ θεωρώ ότι η άνοδος της ακροδεξιάς και του φασισμού γίνεται όχι γιατί ο κόσμος ξαφνικά έγινε φασίστας, αλλά γιατί έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα, δεν βλέπει διέξοδο στη ζωή του και ως διαμαρτυρία πηγαίνει σε μία τέτοια επιλογή».

«Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και το άλλο πολιτικό σκηνικό, που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι αλλαγές γίνονται μόνο μέσα από τις δημοκρατικές δυνάμεις που μπορούν να εκφράσουν τους πολλούς και να οραματιστούν έναν διαφορετικό κόσμο. Πριν σκεφτούμε αν μας απασχολεί, ως Ευρώπη, κι αν μας επηρεάζει η εκλογή Τραμπ, θεωρώ ότι τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρώπη η ίδια έχει χάσει τον προσανατολισμό της και ευελπιστώ ότι και με αυτή την πολιτική -κάπως- αλλαγή στην Αμερική και η ίδια η Ευρώπη θα πρέπει να ξαναβρεί ένα καινούργιο στόχο, να μην είναι μια διαχειριστική δύναμη που παίρνει αποφάσεις για πράγματα που δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή μας, αλλά πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει και ο λαός να ζει καλά. Νομίζω το έχουμε ξεχάσει λίγο» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν ήττα του Τραμπ, θα επηρεάσει και εκείνους που, κατά την ΕΛΑΣ, εκφράζουν τον Αμερικανό πρόεδρο στη χώρα μας, εκτίμησε ότι «σίγουρα θα δημιουργήσει ένα ανάχωμα στην περαιτέρω εξέλιξη» του φαινομένου. «Αν με ρωτάτε αν ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης θα αλλάξει, που για μένα είναι η επιτομή του τραμπισμού στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει ο ίδιος και μπορεί ο ίδιος και να αυξήσει τις ψήφους του, γιατί είναι ένας υποψήφιος, αλλά θεωρώ ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό για την περαιτέρω εξέλιξη αυτού του είδους πολιτικών. Οπότε δεν βλέπω άμεσα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι σε δεύτερο χρόνο αυτές οι αλλαγές θα λειτουργήσουν προς όφελός μας σε μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίως θα λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνίας» τόνισε.

«Δεν είμαστε και χριστιανοί μάρτυρες»

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι η ΕΛΑΣ φαίνεται να ακολουθεί μία πιο επιθετική αντιπολίτευση τις τελευταίες ημέρες, καθώς και ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε τον όρο «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται αυτό με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

«Εμείς κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας στην κοινωνία, γιατί είμαστε ένα κόμμα χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς σοβαρά έσοδα και προσπαθούμε να ταξιδέψουμε το μήνυμά μας με τα δικά μας μέσα. Θα σας πω ένα πράγμα αναφορικά με το ότι ανεβάσαμε τους τόνους. Δεν είμαστε και χριστιανοί μάρτυρες. Δεν γυρνάμε το άλλο μάγουλο. Δηλαδή, τρώμε σφαλιάρες από το Μάιο μέχρι σήμερα από όλους, κάπου πρέπει κι εμείς να αντεπιτεθούμε. Αναφορικά με το «αρχιερέας της διαφθοράς», το απάντησε κυρίως ο πρόεδρος, αλλά είναι και αυτό το οποίο σκέφτηκα κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Αυτούς τους όρους στην πολιτική κουβέντα τους έβαλε ο ανιψιός του πρωθυπουργού, όταν μιλούσε για το ότι ήταν αυτός το αφεντικό στο Μαξίμου και θα έτρωγε τη σφαίρα. Αυτά τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες του «Νονού», όπως είπε κι ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα, αυτοί μας δίνουν το έναυσμα και ανάβουν το φυτίλι για να τοποθετούμαστε κι εμείς με εκφράσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτά που βλέπουμε» υπογράμμισε ο κ. Νυφούδης.

Τι είπε για την οικονομία

«Από εκεί και πέρα, να πάμε στα σοβαρά. Βλέπουμε μια χώρα που εκατομμύρια περνούν πάνω από το κεφάλι μας, ενώ η κοινωνία υποφέρει. Προφανώς και τα πράγματα στη μέση ελληνική οικογένεια είναι καλύτερα από το 2015-2016 που ήμασταν στα βαθιά μνημόνια. Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό, απλά δεν εκφράζεται καθαρά. Εγώ θεωρώ ότι πράγματι τα πράγματα είναι καλύτερα, γιατί χρήματα παράχθηκαν από το 2019 μέχρι το 2026, έξω από τα μνημόνια από τα οποία μας έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή χρήματα κινούνται στην αγορά. Δυστυχώς όμως, τα χρήματα σήμερα, ενώ είναι περισσότερα, δεν φτάνουν, ενώ το 2015-2016 οι οικογένειες είχαν προσαρμοστεί στις συνθήκες, σε μια οικονομία που ήταν πιο μαζεμένη και επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, τα πράγματα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα, ήταν καλύτερα. Είχαμε λιγότερα έσοδα, αλλά οι επιχειρήσεις ήταν βιώσιμες. Σήμερα έχουμε περισσότερα έσοδα, αλλά οι επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιμες» τόνισε ο κ. Νυφούδης.

«Η οικονομία παράγει χρήμα. Παράχθηκαν από το 2019 μέχρι το 2026 περίπου 950 δισ. ως παραγόμενο προϊόν στη χώρα. Το θέμα είναι όμως τα χρήματα αυτά πού πήγανε, σε ποιους πήγανε, πόσοι από αυτούς αύξησαν δυσανάλογα τον πλούτο τους και πόσο καλά περνάει ο μισθωτός. Πράγματι δουλειές υπάρχουν. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας. Δεν δημιουργήθηκαν 600.000, δημιουργήθηκαν 450.000, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τότε ο κόσμος πράγματι δυσκολευόταν να βρει δουλειά, σήμερα ο κόσμος έχει δουλειά, αλλά τα λεφτά που βγάζει δεν του φτάνουν να ζήσει. Δηλαδή πρέπει να διεκδικούμε για μας, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους γύρω μας, με τη δουλειά τους να μπορούν να ζήσουν, όχι να γίνουν πλούσιοι. Πρέπει να μπορεί ο άνθρωπος που δουλεύει να ζει καλά, να πληρώνει το νοίκι του, να μπορεί να στηρίξει τα παιδιά του, να μπορεί να πάει μια βδομάδα διακοπές το καλοκαίρι. Ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει πάει διακοπές φέτος το καλοκαίρι» πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και στην φοροδιαφυγή με αφορμή και τις υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν.

«Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, ξέρω ότι λάθη επιχειρηματικά γίνονται. Δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις πετυχαίνουν. Όμως όταν μια επιχείρηση με 200 και 300 καταστήματα χρωστάει 200 εκατομμύρια ΦΠΑ, είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να μας λέει δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Μα, το δημοσιονομικό χώρο δεν τον έχουμε γιατί δεν κυνηγάμε σωστά να έρθουν τα έσοδα στο κράτος» κατέληξε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.