Βουλή: Ονομαστική ψηφοφορία επί 19 άρθρων ζήτησε η ΝΔ για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών – Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια

Επισήμως κατατέθηκε στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο που αφορά την προστασία των δανειοληπτών. Η πρωτοβουλία της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τους εκπροσώπους τους να εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εκ μέρους της πλειοψηφίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα 16 άρθρα που είχε αρχικά προτείνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και τρία επιπλέον άρθρα που ζήτησε να ενταχθούν ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση για ονομαστική ψηφοφορία πυροδότησε νέα πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια, με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας να αμφισβητούν τις κυβερνητικές επιλογές και να θέτουν ζητήματα σχετικά με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου.

Για «πολιτικά βρώμικα κόλπα» μίλησε ο Χρήστος Γιαννούλης

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος σχολίασε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για πολιτικούς τακτικισμούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περίπτωση ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, όπως υποστήριξε, κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του εξαιτίας του Πτωχευτικού Κώδικα και των εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

«Πιστεύω ότι αυτά τα πολιτικά βρώμικα κόλπα δεν τα διδαχθήκατε από τη θητεία στον χώρο της Κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι κόλπα που μάλλον ανήκουν και έχουν την πνευματική πατρότητα των επικεφαλής της κυβέρνησης. Ενημερώσετέ τους, όμως, όταν έρθουν στη Βουλή, ότι σε λίγη ώρα, στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Θεσσαλονίκη, με βάση τον Πτωχευτικό σας Κώδικα και τις εγγυήσεις του ΗΡΑΚΛΗ, κινδυνεύει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να χάσει το σπίτι του».

Στη συνέχεια, κάλεσε την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στην ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 22, 24 και 30, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις αποδυναμώνουν τη διαιτησία και περιορίζουν τον παρεμβατικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Έχετε πολιτικό θάρρος; Προαναγγέλλετε εσείς ονομαστική ψηφοφορία; Εάν έχετε τα κότσια και τη γενναιότητα προσθέστε στην ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 22, 24 και 30 γιατί με αυτά αποδυναμώνεται η διαιτησία και περιορίζεται ο παρεμβατικός ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος», προσθέσε σημειώνοντας «δεν ξεκινάμε καλά…».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε ότι «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός».

Καραθανασόπουλος: «Δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμοί σε ετήσια βάση»

Στο ζήτημα των πλειστηριασμών και της διαχείρισης των κόκκινων δανείων επικεντρώθηκε η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου.

Ο ίδιος επέκρινε την κυβέρνηση για την επιλογή της να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακές κινήσεις που, όπως υποστήριξε, δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

«Κανονικά, καταγγελία θέλει αυτό το επικοινωνιακό μπαράζ και τακτικισμών με μικροπολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, που όμως ό,τι και εάν κάνει δεν μπορεί να συγκαλύψει μια πραγματικότητα την οποία καθημερινά βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, που είναι αποτέλεσμα της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής».

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα των εταιρειών διαχείρισης δανείων και στην κατάσταση των δανειοληπτών, σημείωσε:

«Διαχρονικά, οι λαϊκοί δανειολήπτες έχουν γίνει αντικείμενο μιας ολομέτωπης επίθεσης από τα αρπακτικά των services σε ό,τι αφορά τα δάνειά τους, αλλά και από το εχθρικό αστικό κράτος. Με δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμούς σε ετήσια βάση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ζήτησε ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη μείωση των οφειλών, αντί για περιορισμένες ρυθμίσεις.

«Αντί η κυβέρνηση να προστατέψει νομοθετικά την πρώτη κατοικία από τον πλειστηριασμό, αντί να κουρέψει τα τεράστια χρέη που διαμορφώθηκαν, όπως κάνει με τα θαλασσοδάνεια των μεγάλων ομίλων, φέρνει εδώ κάποιες μικρορυθμίσεις που δεν αλλάζουν τη σκληρή αντικειμενική πραγματικότητα».

Ελληνική Λύση: «Να αφαιρεθούν όλα τα άρθρα για τα κόκκινα δάνεια»

Την αφαίρεση όλων των διατάξεων που αφορούν τα κόκκινα δάνεια από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που δεν θα έπρεπε να ενταχθεί ως μέρος ενός ευρύτερου νομοθετήματος.

«Εμείς ζητάμε να αφαιρεθούν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, που είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα και εσείς το θέσατε ως μέρος σε ένα μεγάλο νομοσχέδιο».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο άρθρο 23, υποστήριξε ότι η απόσυρσή του έγινε εξαιτίας του περιεχομένου του και όχι για να δυσκολευτεί η αντιπολίτευση στην ψηφοφορία.

«Το άρθρο 23 αποσύρθηκε γιατί ήταν ένα άρθρο ντροπή και όχι για να φέρετε σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση που το ζήτησε για να μην έχει άλλοθι να καταψηφίσει το νομοσχέδιο».

Ο κ. Χήτας συμπλήρωσε ότι «το θέμα της προστασίας της κατοικίας δεν μπορεί να το αντιμετωπίζετε με τακτικισμούς και τρικ, όπως κάνατε με το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας», ενώ ζήτησε να αποσυρθεί και το άρθρο 27, επικαλούμενος σχετική τροπολογία που έχει καταθέσει το κόμμα του.

Πλεύση Ελευθερίας: «Η κυβέρνηση αλλάζει θέσεις σαν αν είναι υαλοκαθαριστήρας»

Στο θέμα των αλλαγών που έγιναν στο νομοσχέδιο και ειδικότερα στο άρθρο 23 αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος καταλόγισε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών νέους πολιτικούς τακτικισμούς.

Όπως σημείωσε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία σε άρθρα του νομοσχεδίου, προχωρά σε κινήσεις που, κατά τον ίδιο, δημιουργούν ασάφεια ως προς τις τελικές κυβερνητικές προθέσεις.

Ο κ. Καζαμίας στάθηκε στις νομοθετικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο υπουργός την προηγούμενη ημέρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι δεν αποσύρεται στο σύνολό του το άρθρο 23.

«Τι είναι αυτά τα κόλπα, οι τακτικισμοί και τα μπρος πίσω; Και η προσπάθεια εξαπάτησης της Βουλής μέσα από τις κινήσεις αυτές;», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αλλάζει θέσεις σαν αν είναι υαλοκαθαριστήρας».