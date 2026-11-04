Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για τα μέτρα προστασίας οφειλετών – «Για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει»

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα κυβερνητικά μέτρα προστασίας των συνεπών δανειοληπτών και αυστηρού περιορισμού της λειτουργίας των servicers κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Πιερρακάκης απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε χαρακτηριστικά:

«Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας». Ο κ. Πιερρακάκης συμπλήρωσε: «Καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και για την τροπολογία. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος κάνει όσα εννοεί και ποιος κάνει πράξη την προστασία των δανειοληπτών».

Ο κ. Πιερρακάκης επανήλθε στο ζήτημα της ονομαστικής έπειτα από αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση. Ο υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να προστεθούν κι άλλα άρθρα στον κατάλογο των διατάξεων που θα τεθούν σε κρίση.

«Τα εντάσσουμε γιατί όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ του δανειολήπτη» είπε για να προσθέσει απευθυνόμενος στις αντιπολιτευόμενες πτέρυγες: «Κάθε “ναι” και κάθε “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται».